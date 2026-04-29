Dòng người tấp nập rời TPHCM về quê, bến xe hoạt động hết công suất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Dòng người tấp nập rời TPHCM về quê, bến xe hoạt động hết công suất

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Dòng người đổ về các bến xe TP HCM tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ 30-4, nhiều nơi quá tải, giao thông cửa ngõ ùn ứ kéo dài.

Video: Người dân ùn ùn rời TPHCM về quê nghỉ lễ 30-4.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 1.

Ngày 29-4, ghi nhận tại TPHCM cho thấy lượng người dân đổ về các bến xe, cửa ngõ thành phố tăng đột biến khi kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 bắt đầu.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 2.

Từ chiều tối, tại các bến xe lớn như Miền Đông mới, Ngã Tư Ga, An Sương…, hành khách mang theo hành lý lỉnh kỉnh, xếp hàng làm thủ tục, chờ lên xe về quê hoặc đi du lịch.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 3.

Không khí tại các khu vực phòng vé, bãi đỗ và cổng ra vào luôn trong tình trạng đông đúc, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 4.

Tại Bến xe An Sương, khu vực phục vụ các tuyến đi miền Trung, miền Bắc và Đông Nam Bộ trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 5.

Các hãng xe tăng cường nhân viên hướng dẫn, phân luồng hành khách nhằm đảm bảo trật tự.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 6.

Tại Bến xe An Sương, chị Thu Trang (quê Tây Ninh) cũng cho biết phải tranh thủ đi sớm để tránh kẹt xe. “Tôi vừa tan làm là chạy ra bến ngay nhưng đường đông nên mất gần một giờ mới tới nơi”, chị nói.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 7.

Cửa ngõ An Sương hướng về Tây Ninh đông nghẹt phương tiện, dòng xe nối dài khi người dân rời TPHCM về quê dịp lễ.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 8.

Càng về chiều tối, phương tiện đổ dồn về khu vực An Sương ngày càng đông, giao thông ùn ứ khi người dân rời TPHCM về Tây Ninh.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao An Sương khi lượng phương tiện tăng cao.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 10.

Không chỉ trong bến xe, tại các tuyến đường cửa ngõ như quốc lộ 1, khu vực Ngã Tư Ga, phương tiện lưu thông dày đặc. Người dân tay xách vali, vai đeo ba lô hối hả rời thành phố, khiến giao thông nhiều nơi rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 11.

Dòng xe ken đặc trên quốc lộ 1, phương tiện di chuyển chậm, người dân vất vả rời TPHCM về quê dịp lễ 30-4.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 12.

CSGT căng mình điều tiết giao thông trên quốc lộ 1, khu vực gần bến xe Ngã Tư Ga.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 13.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, lượng hành khách qua các bến xe liên tỉnh trong dịp này dự kiến đạt khoảng 90.000 lượt/ngày, tăng so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp vận tải đã chủ động tăng chuyến, bổ sung phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 14.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Đông mới, lưu lượng phương tiện ra vào dày đặc, khu vực luôn trong tình trạng đông đúc.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 15.

CSGT tích cực điều tiết, phân luồng phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 16.

Có mặt tại Bến xe Miền Đông mới để về quê Bình Định, anh Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, công nhân) cho biết đã đặt vé trước nhiều ngày nhưng vẫn chọn ra bến sớm để tránh trễ chuyến. “Năm nay tôi về quê sớm hơn mọi năm vì sợ đông. Tới nơi thấy người rất đông, ai cũng mang nhiều đồ đạc. May là tôi đi sớm nên vẫn kịp làm thủ tục”, anh Hùng chia sẻ.

Dòng người rời TPHCM về quê lễ 30 - 4: Bến xe đông đúc , giao thông ùn tắc - Ảnh 17.

Dự báo trong các ngày cao điểm tiếp theo, lượng người rời TPHCM sẽ còn tiếp tục tăng, đặc biệt vào chiều tối 29-4 và sáng 30-4, khi người lao động chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày.


 

Cửa ngõ phía Tây TPHCM đang ùn ứ, các xe di chuyển rất chậm

phương tiện lưu thông CSGT TPHCM Đông Nam Bộ Quốc lộ 1 30-4 người dân về quê kẹt xe về quê dịp lễ rời tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo