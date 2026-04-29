Mở hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM, Tây Ninh bứt phá vai trò trung chuyển

UBND tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác lập định hướng phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.

Chuyển hướng phát triển, lấy chất lượng làm trọng tâm

Theo định hướng mới, Tây Ninh chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và bền vững, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng.

Tỉnh xác định hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ nền tảng; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm kinh tế và logistics.

Song song đó, địa phương đặt trọng tâm vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Đến năm 2030, Tây Ninh phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động, xanh, bền vững; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 10%–10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 8.000–8.500 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 94 triệu đồng.

Đáng chú ý, tỉnh định hướng hình thành 3 trung tâm phát triển. Trong đó, Tân Ninh – Long Hoa là trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch; Tân An – Long An phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại gắn với công nghiệp công nghệ cao. Còn Đức Hòa - Hậu Nghĩa được xác định là động lực mới, tiến tới trở thành trung tâm hành chính - chính trị, đồng thời phát triển mạnh về kinh tế, tài chính, logistics và công nghệ cao.

Hình thành hành lang logistics liên vùng

Từ định hướng quy hoạch này, nhiều chuyên gia cho rằng Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong lĩnh vực logistics.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ThS Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Phân tích kinh tế, Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam Asia (VANZA), nhận định việc phát triển khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa thành trung tâm mới có thể tái cấu trúc dòng chảy hàng hóa của toàn vùng.

Theo ông Phong, khu vực này nằm trên trục Quốc lộ 22 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với cửa khẩu Mộc Bài và Campuchia, đồng thời liên thông với hệ thống giao thông đô thị thông qua các tuyến ĐT823, ĐT824. Nhờ đó, Đức Hòa - Hậu Nghĩa có thể trở thành "phễu logistics", nơi tập kết và phân phối hàng hóa trong khu vực.

Hiện Tây Ninh (cũ) có lợi thế về nông nghiệp, cao su, dệt may cùng các khu công nghiệp lớn như Phước Đông, Trảng Bàng, trong khi Long An (cũ) phát triển mạnh công nghiệp chế biến và kho vận. Sự kết nối này cho phép hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, chế biến đến phân phối.

Trong bối cảnh thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, khu vực Đức Hòa – Hậu Nghĩa còn có tiềm năng thu hút các trung tâm phân phối quy mô lớn, phục vụ đồng thời nhiều thị trường, đặc biệt là TPHCM với hơn 14 triệu dân.

Hành lang kinh tế Mộc Bài - Đức Hòa - TPHCM được xem là điểm nhấn quan trọng, với cửa khẩu Mộc Bài có thể trở thành "tiền đồn" của tuyến logistics Đông - Tây. Hàng hóa từ Campuchia, thậm chí Thái Lan, sẽ tập kết tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa để phân loại, lưu kho và phân phối đến các thị trường lớn hoặc xuất khẩu qua cảng biển.

Song song đó, Tây Ninh có điều kiện phát triển các khu kinh tế cửa khẩu tích hợp sản xuất - chế biến - thương mại, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu, hạ tầng giao thông đóng vai trò quyết định. Các tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Vành đai 3, Vành đai 4 và trục N2 sẽ tạo "xương sống" kết nối liên vùng, đưa Đức Hòa trở thành điểm giao cắt của nhiều luồng hàng hóa.

Cùng với đó, vận tải thủy trên sông Vàm Cỏ Đông có thể giúp giảm chi phí logistics và chia sẻ áp lực cho đường bộ.

Dù cơ hội lớn, áp lực hạ tầng và quản lý đô thị cũng đặt ra thách thức không nhỏ. Nếu không đầu tư đồng bộ, khu vực này có nguy cơ trở thành "điểm nghẽn". Vì vậy, việc phát triển hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và triển khai logistics thông minh là yêu cầu cấp thiết để Tây Ninh bứt phá.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết sau hợp nhất, Tây Ninh giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời là điểm kết nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, cửa ngõ giao thương với Campuchia. Với lợi thế liền kề TPHCM, địa phương có điều kiện mở rộng liên kết vùng, phát triển kinh tế biên mậu và thúc đẩy hội nhập quốc tế. "Việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ xác lập tầm nhìn dài hạn mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình phát triển năng động, bền vững, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ" - ông Hẳn nhấn mạnh.



