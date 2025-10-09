Động thái bất ngờ của nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế giữa những ồn ào

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 9-10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) - cho biết vừa nhận được đơn cầu cứu của bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy - nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh nhập viện.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, đơn cầu cứu của bà Huế gửi đến chính quyền có "rất nhiều nội dung, khá phức tạp", hiện đã được giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu hướng xử lý.

"Chúng tôi đang rà soát, làm việc hết sức kỹ càng để đảm bảo khách quan, đúng quy định. Tuy nhiên, khi gửi giấy mời làm việc thì gia đình thông báo cô Huế đang ốm, chồng cô mang bệnh án đến, nên chưa thể trực tiếp làm việc xác minh" - lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết.

Một phụ huynh người Bru - Vân Kiều chăm con mình thời điểm bị ngộ độc thực phẩm - Ảnh Hoàng Phúc

Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, thời hạn tính từ ngày 2-10

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Trong 4 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, một mẫu dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh trường này xuất hiện triệu chứng nôn ói, đau bụng, phải nhập viện cấp cứu. Tổng cộng 40 em phải điều trị tại bệnh viện.

Vụ việc gây bức xúc khi xuất hiện phản ánh cho rằng bà Huế đã ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù nhiều em có dấu hiệu ngộ độc.

Sau sự cố, 75 học sinh bán trú nghỉ học tập thể để phản đối, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Huế.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.