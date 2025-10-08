Hết 15 ngày tạm đình chỉ, nữ hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế có trở lại trường?

Tại cuộc làm việc với Sở Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị và UBND xã Kim Ngân - phụ huynh kiên quyết đề nghị điều chuyển công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế

Sáng 8-10, UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) - xác nhận đã nhận được thông báo từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh - về kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo UBND xã Kim Ngân, trong 4 mẫu thức ăn được gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm, 1 mẫu dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

“Xã đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để có hướng xử lý phù hợp. Kết quả này là căn cứ quan trọng để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, đặc biệt là khâu tổ chức bếp ăn bán trú” - đại diện UBND xã Kim Ngân cho biết.

Vị này nói thêm, địa phương cũng đang cân nhắc phương án xử lý sau khi bà Đỗ Thị Hồng Huế - phó hiệu trưởng phụ trách bếp ăn bán trú khi hết thời hạn 15 ngày tạm đình chỉ công tác. “Mọi bước đều được xem xét kỹ lưỡng và phải tuân thủ đúng quy định” - vị này nói.

Ngày 2-10, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, thời hạn tính từ ngày 2-10

Ngay sau khi kết quả xét nghiệm được công bố, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng và bức xúc. Tại các cuộc làm việc mới đây với Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND xã Kim Ngân, nhiều phụ huynh kiên quyết sẽ không cho con đi học nếu bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng kiêm phụ trách bếp ăn bán trú - người vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, trở lại làm việc.

"Chúng tôi hoàn toàn đã mất niềm tin vào cách điều hành, quản lý bếp ăn của cô Đỗ Thị Hồng Huế. Nếu không điều chuyển cô ấy hoặc cho nghỉ việc, hết thời hạn 15 ngày mà cô Huế trở lại trường, phụ huynh sẽ đồng loạt không cho con đến trường" - một phụ huynh bức xúc.

Theo bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị, toàn bộ phụ huynh của 75 học sinh bán trú trường Kim Thủy đã đồng loạt đề nghị điều chuyển công tác bà Đỗ Thị Hồng Huế - sau vụ việc khiến 40 học sinh nhập viện.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra ngộ độc ở trường này. Ngày 19-9, sau bữa ăn sáng, nhiều học sinh cũng có biểu hiện đau bụng, nôn ói, nhưng do triệu chứng nhẹ nên được chăm sóc tại chỗ.

Sở Giáo dục đã yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ quy trình bán trú - từ nhân sự, nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến, bảo quản thức ăn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm vào cuộc để ổn định tình hình dạy học tại địa phương, tránh kéo dài tâm lý hoang mang.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 26-9, sau bữa ăn sáng bằng bánh tày nghi bị ôi thiu, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng ngộ độc, trong đó 40 em phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc càng gây phẫn nộ khi xuất hiện thông tin bà Đỗ Thị Hồng Huế bị tố ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù nhiều em đau bụng, nôn ói. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy cảnh học sinh nằm co quắp trong phòng y tế, càng khiến dư luận bức xúc.

Sau sự cố, toàn bộ 75 học sinh bán trú đồng loạt nghỉ học để phản đối bà Huế. UBND xã Kim Ngân cũng xác nhận bà Đỗ Thị Hồng Huế có quan hệ thân tộc với Hiệu trưởng nhà trường - ông Đỗ Văn Mỹ, là anh con bác ruột của bà.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị, Bacillus cereus là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm Bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.



