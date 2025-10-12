HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Động thái của Phương Oanh

Kim Ngân

(NLĐO) - Phương Oanh đăng tải bài viết gồm biểu tượng trái tim màu xanh dương và một đoạn clip TikTok sử dụng ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi".

Phần lời bài hát có đoạn: "Người hỏi em có yêu người đậm sâu/Người ơi yêu biết bao nhiêu/Áng tình này chẳng rời, dấu yêu này chẳng đổi/Có ánh trăng là lời trái tim".

Tối 11-10, diễn viên Phương Oanh gây chú ý khi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái mới trên trang Facebook cá nhân khiến dân mạng quan tâm.

Bài đăng của Phương Oanh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau ít giờ đăng tải. Khán giả bàn luận sôi nổi về động thái mới của nữ diễn viên. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ cũng để lại bình luận hỏi thăm, gửi lời động viên đến Phương Oanh và các con.

Động thái của Phương Oanh - Ảnh 1.

Bài viết gây chú ý của Phương Oanh. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thời gian gần đây, khi Shark Bình vướng ồn ào với dự án tiền ảo AntEx, Phương Oanh cũng liên tục bị cư dân mạng réo tên. Dù vậy phía nữ diễn viên không có bất cứ chia sẻ nào liên quan đến việc kinh doanh của chồng. Các tài khoản mạng xã hội của cô vẫn đang để ở chế độ bình luận công khai.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim nổi tiếng như "Quỳnh búp bê", "Hương vị tình thân"...

Mới nhất, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Mỹ Anh trong bộ phim giờ vàng VTV "Gió ngang khoảng trời xanh".

Động thái của Phương Oanh - Ảnh 2.

Phương Oanh tái xuất màn ảnh với vai Mỹ Anh trong "Gió ngang khoảng trời xanh"

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Phương Oanh (sinh năm 1989) còn thu hút sự quan tâm bởi chuyện tình cảm với Shark Bình. Năm 2022, hình ảnh cả hai hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội, khiến cặp đôi vướng nhiều ý kiến trái chiều.

Tháng 6-2023, cả hai đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Ninh Bình một tháng sau đó. Hiện, cặp đôi đã chào đón cặp song sinh kháu khỉnh, dù vẫn chưa tổ chức lễ cưới.

Tin liên quan

"Tình địch" Phương Oanh nhận "cơn mưa" lời khen

"Tình địch" Phương Oanh nhận "cơn mưa" lời khen

(NLĐO) - Lan Phương gây chú ý khi vào vai Linh - nhân vật sẽ gây sóng gió cho gia đình Mỹ Anh (do Phương Oanh đóng) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Phương Oanh đóng phim về phụ nữ tuổi 30

(NLĐO)- "Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30

Phương Oanh lên tiếng tin đồn được chồng chu cấp 1 tỉ/tháng

(NLĐO) - Phương Oanh bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân để cảnh báo mọi người trước tin tức bịa đặt về bản thân và gia đình.

Phương Oanh Shark Bình mạng xã hội Gió ngang khoảng trời xanh
