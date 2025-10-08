HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Tình địch" Phương Oanh nhận "cơn mưa" lời khen

Kim Ngân

(NLĐO) - Lan Phương gây chú ý khi vào vai Linh - nhân vật sẽ gây sóng gió cho gia đình Mỹ Anh (do Phương Oanh đóng) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trong tập 26 của phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam) lên đường công tác tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa. Tại đây, anh gặp Linh (Lan Phương) - nhân viên Công ty Hoàng Tuấn, đối tác của Công ty Mỹ Anh Đăng.

Cô được giao nhiệm vụ tiếp đón và kết nối với phía đối tác khi Đăng đến khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện. Linh là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt ngôn và đặc biệt có vẻ rất hiểu ý và đồng quan điểm với Đăng trong công việc.

"Tình địch" Phương Oanh nhận "cơn mưa" lời khen - Ảnh 1.

Lan Phương nhận nhiều lời khen khi vào vai Linh trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: VTV

Ngay sau khi tập 26 phát sóng, vai Linh của Lan Phương nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Cô được đánh giá là "sáng màn hình", mang đến một luồng năng lượng mới cho phim. Nhiều người còn cho rằng Lan Phương - Doãn Quốc Đam kết hợp vẫn rất "ăn ý" từ sau phim "Gia đình mình vui bất thình lình".

Trên fanpage của nhà đài, nhiều khán giả để lại bình luận: "Ôi, nhớ tới phim "Gia đình mình vui bất thình lình", cặp Doãn Quốc Đam và Lan Phương này cứ ở cạnh nhau là thấy vui", "Lan Phương diễn duyên", "Đôi này đóng với nhau hợp quá, tôi rất thích xem"...

"Tình địch" Phương Oanh nhận "cơn mưa" lời khen - Ảnh 2.

Khán giả dành nhiều lời khen cho Lan Phương. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả dự đoán vai diễn của Lan Phương sẽ là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân hạnh phúc của Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh), theo nguyên tác "30 chưa phải là hết".

Tập 27 của bộ phim sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 8-10 trên VTV3.

Tin liên quan

Diễn viên Lan Phương tái xuất màn ảnh sau biến cố hôn nhân đầy cảm xúc

Diễn viên Lan Phương tái xuất màn ảnh sau biến cố hôn nhân đầy cảm xúc

Diễn viên Lan Phương nỗ lực ổn định cuộc sống sau biến cố hôn nhân. Cô chăm sóc hai con nhỏ và tái xuất màn ảnh với ngoại hình mới.

Phương Oanh đóng phim về phụ nữ tuổi 30

(NLĐO)- "Gió ngang khoảng trời xanh" khai thác những góc khuất trong tâm lý và đời sống của những người phụ nữ ở ngưỡng tuổi 30

Phương Oanh lên tiếng tin đồn được chồng chu cấp 1 tỉ/tháng

(NLĐO) - Phương Oanh bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân để cảnh báo mọi người trước tin tức bịa đặt về bản thân và gia đình.

phim truyền hình Phương Oanh Lan Phương Gió ngang khoảng trời xanh
