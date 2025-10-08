Trong tập 26 của phim "Gió ngang khoảng trời xanh", nhân vật Đăng (Doãn Quốc Đam) lên đường công tác tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa. Tại đây, anh gặp Linh (Lan Phương) - nhân viên Công ty Hoàng Tuấn, đối tác của Công ty Mỹ Anh Đăng.

Cô được giao nhiệm vụ tiếp đón và kết nối với phía đối tác khi Đăng đến khảo sát địa điểm tổ chức sự kiện. Linh là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, hoạt ngôn và đặc biệt có vẻ rất hiểu ý và đồng quan điểm với Đăng trong công việc.

Lan Phương nhận nhiều lời khen khi vào vai Linh trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: VTV

Ngay sau khi tập 26 phát sóng, vai Linh của Lan Phương nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả. Cô được đánh giá là "sáng màn hình", mang đến một luồng năng lượng mới cho phim. Nhiều người còn cho rằng Lan Phương - Doãn Quốc Đam kết hợp vẫn rất "ăn ý" từ sau phim "Gia đình mình vui bất thình lình".

Trên fanpage của nhà đài, nhiều khán giả để lại bình luận: "Ôi, nhớ tới phim "Gia đình mình vui bất thình lình", cặp Doãn Quốc Đam và Lan Phương này cứ ở cạnh nhau là thấy vui", "Lan Phương diễn duyên", "Đôi này đóng với nhau hợp quá, tôi rất thích xem"...

Khán giả dành nhiều lời khen cho Lan Phương. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả dự đoán vai diễn của Lan Phương sẽ là "tiểu tam" phá hoại hôn nhân hạnh phúc của Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh), theo nguyên tác "30 chưa phải là hết".

Tập 27 của bộ phim sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 8-10 trên VTV3.