HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Động thái mới nhất liên quan việc đấu giá Khu phức hợp sân Chi Lăng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Sau thời gian dài vướng mắc, Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng đã đủ điều kiện lên sàn đấu giá, nhằm xử lý khoản nợ trong đại án Phạm Công Danh.

Ngày 19-10, Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Đấu giá sân vận động Chi Lăng Sắp diễn ra giải quyết nợ trong đại án Phạm Công Danh - Ảnh 1.

Bên trong sân vận động Chi Lăng

Theo đó, Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I) theo bản án hình sự sơ thẩm số 332 ngày 9-9-2016 của TAND TP HCM; bản án hình sự phúc thẩm số 30 ngày 24-1-2017 của TAND cấp cao tại TP HCM và các quyết định thi hành án liên quan.

Trong đó, có nội dung: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Chuyển đổi số), tổng cộng số tiền nợ gốc là hơn 4.132 tỉ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Đấu giá sân vận động Chi Lăng Sắp diễn ra giải quyết nợ trong đại án Phạm Công Danh - Ảnh 2.

Đấu giá sân vận động Chi Lăng Sắp diễn ra giải quyết nợ trong đại án Phạm Công Danh - Ảnh 3.

Cảnh xuống cấp, hoang tàn bên trong sân vận động Chi Lăng

Trong số tài sản bảo đảm thi hành án có Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng cho biết, đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm 408 triệu đồng và nợ gốc là hơn 466 tỉ đồng; số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là trên 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Về quá trình tổ chức thi hành án, xử lý tài sản đối với quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng khẳng định là có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, đến nay, việc này đã được giải quyết để có căn cứ xử lý tài sản. Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng đã thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng theo quy định.

Ngày 30-5-2025, Chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất số 21. Đồng thời, thực hiện kê biên bổ sung đối với 3 thửa đất, bao gồm: thửa đất số 50 (Lô số 1), 51 (Lô số 12) thuộc tờ bản đồ số 2 và thửa đất số 138 (Lô số 9), tờ bản đồ số 3, Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng thực hiện việc kê biên quyền sử dụng đất theo bản án và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang "đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm" để phù hợp với quy hoạch...

Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất (gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) do trước đây khi cơ quan quản lý nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất (bán đấu giá một lần cho toàn bộ các thửa đất đã được kê biên).

Đối với việc triển khai dự án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Người mua tài sản phải tự chịu trách nhiệm về năng lực tài chính.

Về thanh lý tài sản gắn liền trên đất, Thi hành Án dân sự TP Đà Nẵng thực hiện đấu giá đồng thời với việc cơ quan quản lý nhà nước xử lý tài sản trên đất và thông báo công khai cụ thể cho người tham gia đấu giá biết.

Tin liên quan

Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá sân Chi Lăng

Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá sân Chi Lăng

(NLĐO) - Sau khi giải phóng mặt bằng, Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá sân vận động Chi Lăng - tài sản trong vụ án Phạm Công Danh.

Thông tin mới nhất về số phận sân vận động Chi Lăng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng sẽ điều chỉnh chức năng của sân vận động Chi Lăng thành đất thương mại dịch vụ.

Đấu giá lô đất ở sân Chi Lăng để siết nợ

(NLĐO) - Agribank tổ chức đấu giá lô đất hơn 5.000m2 thuộc sân vận động Chi Lăng - Đà Nẵng để thanh toán khoản nợ hơn 350 tỉ đồng của Tập đoàn Thiên Thanh

quyền sử dụng đất Bán đấu giá sân vận động sân Chi Lăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo