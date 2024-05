Động thái quyết liệt của Đồng Nai sau vụ xe ba gác chở tôn “cắt” chết người

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 20-5, tại Quốc lộ 51 qua huyện Long Thành đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe ba gác tự chế lưu thông ngược chiều với xe máy làm 1 người đi trên xe máy tử vong.



Sau vụ việc trên, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân cũng như báo chí về tình trạng xe ba gác tự chế, xe ba gác máy ngang nhiên chở hàng công kềnh, chở tôn, thép vượt quá chiều dài quy định, không được che chắn, bao bọc an toàn vẫn lưu thông trên đường. Việc này đã gây nhiều búc xúc cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ TNGT tương tự.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý nghiêm xe ba gác chở tôn gây mất an toàn giao thông

Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác điều tra cơ bản, xác định những tuyến đường, địa bàn trọng điểm thường xuyên có các loại xe ba gác tự chế, xe ba gác máy chở hàng cồng kềnh; phương tiện cơ giới đường bộ không đăng ký, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe hết niên hạn sử dụng… lưu hành.

Qua đó tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, phải thực hiện việc tịch thu phương tiện theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố cần chủ động phối hợp các ngành và lực lượng chức năng liên quan rà soát những cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng (sắt, thép, nhôm, kính,…). Trên cơ sở đó tổ chức ký cam kết về việc không sử dụng các phương tiện tự sản xuất, lắp ráp, hết niên hạn sử dụng vận chuyển hàng hóa và lưu thông trên các tuyến đường bộ.