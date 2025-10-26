Đồng Tháp: 2 người bị đâm trọng thương khi bắt cướp

Ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến Bệnh viện Quân y 120 để thăm hỏi sức khỏe của anh Võ Văn Hải (SN 1994) và ông Lê Hoàng Thanh (SN 1985); đồng thời trao 6 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh và tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân này vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng anh Võ Văn Hải

Đại tá Nguyễn Minh Tân trao thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp tặng ông Lê Hoàng Thanh

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 ngày 25-10, chị Nguyễn Thị Lệ H. (cư trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi uống nước tại một quán giải khát trên địa bàn phường thì một thanh niên đến mời mua vé số.

Trong lúc chị H. đang chọn vé số thì đối tượng này bất ngờ giật lấy túi xách của chị rồi bỏ chạy. Anh Hải và ông Thanh nghe tiếng chị H. tri hô liền truy đuổi theo và bắt giữ đối tượng giao cho công an.

Tuy nhiên, trên đường áp giải, đối tượng bất ngờ rút dao đâm anh Hải và ông Thanh gây thương tích. Do bị thương nên 2 người phải buông bỏ đối tượng ra. Lợi dụng cơ hội đó, đối tượng đã bỏ chạy.

Ngay sau khi sực việc xảy ra, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo các đơn vi nghiệp vụ của công an tỉnh nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Tuy chưa giao được đối tượng cho lực lượng công an để xử lý nhưng tinh thần sẵn sàng truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của anh Hải và ông Thanh đáng để học tập và noi theo.

Việc làm của 2 người là nguồn động viên lớn cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó tiếp tục thúc đẩy tinh thần sẵn sàng phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.