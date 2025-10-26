HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đồng Tháp: 2 người bị đâm trọng thương khi bắt cướp

Tin - ảnh: LÊ HOÀI

(NLĐO) - Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo các đơn vi nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt kẻ cướp

Ngày 26-10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến Bệnh viện Quân y 120 để thăm hỏi sức khỏe của anh Võ Văn Hải (SN 1994) và ông Lê Hoàng Thanh (SN 1985); đồng thời trao 6 triệu đồng tiền thưởng của UBND tỉnh và tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân này vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng Tháp: Trong lúc áp giải kẻ cướp, 2 người bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng anh Võ Văn Hải

Đồng Tháp: Trong lúc áp giải kẻ cướp, 2 người bị đâm trọng thương - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Minh Tân trao thưởng của UBND tỉnh Đồng Tháp tặng ông Lê Hoàng Thanh

Trước đó, khoảng 8 giờ 20 ngày 25-10, chị Nguyễn Thị Lệ H. (cư trú phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi uống nước tại một quán giải khát trên địa bàn phường thì một thanh niên đến mời mua vé số.

Trong lúc chị H. đang chọn vé số thì đối tượng này bất ngờ giật lấy túi xách của chị rồi bỏ chạy. Anh Hải và ông Thanh nghe tiếng chị H. tri hô liền truy đuổi theo và bắt giữ đối tượng giao cho công an.

Tuy nhiên, trên đường áp giải, đối tượng bất ngờ rút dao đâm anh Hải và ông Thanh gây thương tích. Do bị thương nên 2 người phải buông bỏ đối tượng ra. Lợi dụng cơ hội đó, đối tượng đã bỏ chạy.

Ngay sau khi sực việc xảy ra, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo các đơn vi nghiệp vụ của công an tỉnh nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Tuy chưa giao được đối tượng cho lực lượng công an để xử lý nhưng tinh thần sẵn sàng truy bắt đối tượng cướp giật tài sản của anh Hải và ông Thanh đáng để học tập và noi theo.

Việc làm của 2 người là nguồn động viên lớn cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó tiếp tục thúc đẩy tinh thần sẵn sàng phòng, chống tội phạm của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin liên quan

CLIP: Bắt giữ kẻ cướp giật 40 tờ vé số gây bức xúc dư luận

CLIP: Bắt giữ kẻ cướp giật 40 tờ vé số gây bức xúc dư luận

(NLĐO) - Giả vờ mua vé số, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ giật lấy và tăng ga xe máy bỏ chạy mặc nạn nhân hô hoán đuổi theo

Thanh niên giết rồi hiếp dâm, cướp tài sản người mẹ trẻ ở Gia Lai khai gì?

(NLĐO) - Xin theo xe rồi nảy sinh ý định cướp tài nên nghi phạm lừa vào khu vực vắng, dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát trước khi hiếp dâm.

Chân dung 8 đối tượng cướp tài sản trên đường đi cúng Bà Chúa xứ núi Sam

(NLĐO) – Sau khi cướp được xe máy, cả nhóm rã những bộ phận trên xe rồi cùng nhau chở phụ tùng về TP Cần Thơ

bắt giữ đối tượng tỉnh Đồng Tháp cướp giật tài sản công an tỉnh giám đốc công an tỉnh
