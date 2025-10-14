HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Bắt giữ kẻ cướp giật 40 tờ vé số gây bức xúc dư luận

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Giả vờ mua vé số, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ giật lấy và tăng ga xe máy bỏ chạy mặc nạn nhân hô hoán đuổi theo

Công an xã Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa bắt giữ  P.T.T. (SN 1983, ngụ xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

CLIP ghi lại sự việc

Vào hơn 10 giờ ngày 12-10, T. điều khiển xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng dừng lại hỏi mua vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp. Khi nạn nhân N.V.A. vừa đưa xấp vé số ra, đối tượng này bất ngờ giật lấy và tăng ga bỏ chạy.

Hình ảnh camera thu được không rõ biển số xe, không rõ mặt đối tượng, chưa xác định được lai lịch. Vụ việc này được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Bắt giữ kẻ cướp giật vé số gây phẫn nộ dư luận tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng (giữa) bị bắt giữ

Vào cuộc, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhanh chóng nắm tình hình, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét.

Đến trưa nay (14-10), công an đã bắt giữ đối tượng T. và tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số 48B1 - 383.xx là tang vật trong vụ án.

Tin liên quan

Lời khai của hai đối tượng vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM

Lời khai của hai đối tượng vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM

(NLĐO) - Tại trụ sở công an, Thành và Quyết đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM xôn xao mạng xã hội: Chân dung 2 đối tượng ra tay

(NLĐO) - Sau 7 ngày, các đơn vị đã xác định được 2 đối tượng cướp giật vàng trên địa bàn xã Phú Giáo

Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM trình báo bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá khoảng 100 triệu đồng

cướp giật tài sản tỉnh đồng nai bán vé số mạng xã hội Công an xã Xuân Lộc
