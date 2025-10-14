Công an xã Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa bắt giữ P.T.T. (SN 1983, ngụ xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

CLIP ghi lại sự việc

Vào hơn 10 giờ ngày 12-10, T. điều khiển xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng dừng lại hỏi mua vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp. Khi nạn nhân N.V.A. vừa đưa xấp vé số ra, đối tượng này bất ngờ giật lấy và tăng ga bỏ chạy.

Hình ảnh camera thu được không rõ biển số xe, không rõ mặt đối tượng, chưa xác định được lai lịch. Vụ việc này được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Đối tượng (giữa) bị bắt giữ

Vào cuộc, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhanh chóng nắm tình hình, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét.

Đến trưa nay (14-10), công an đã bắt giữ đối tượng T. và tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số 48B1 - 383.xx là tang vật trong vụ án.