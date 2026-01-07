HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đồng Tháp bắt tạm giam nhóm đối tượng quê Ninh Bình có hành vi manh động

Thu Tâm

(NLĐO) – Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt tạm giam nhóm bị can quê Ninh Bình đã tạt sơn và ném chất bẩn vào nhà dân để đòi nợ cho vay lãi cao

Chiều 7-1, theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can gồm: Phạm Xuân Chiều (SN 1992); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1992); Trần Thế Tiến (SN 1995); Lê Đức Kiên (SN 2000); Trần Duy Ngọc (SN 1990) và Phạm Mạnh Hùng (SN 1995) - cùng ngụ tỉnh Ninh Bình - để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác và mở rộng điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác của các bị can.

Đồng Tháp bắt nhóm đối tượng Ninh Bình manh động đòi nợ bằng chất bẩn - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Các bị can nêu trên đã có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (vay 3 triệu đồng, thời gian góp trong 25 ngày, mỗi ngày góp 150.000 đồng).

Khi giao tiền cho vay, các bị can giữ lại 150.000 đồng tiền phí vay và 300.000 đồng tiền góp trước 2 ngày. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2025, khi người vay không có khả năng góp tiền hoặc bỏ trốn thì các bị can trên đã có hành vi ném chai bia, chất bẩn và tạt nước sơn vào nhà của người vay hoặc người thân của người vay trên địa bàn phường Cao Lãnh, xã Lấp Vò, xã Lai Vung, xã Mỹ Quý, xã An Long và xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp để đe dọa, gây sức ép buộc trả tiền.

Trước tính chất manh động, coi thường pháp luật của các bị can đã làm cho người dân hoang mang, lo sợ nên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng xác minh vụ việc và tiến hành thu thập chứng cứ vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý.

Đến ngày 16-12-2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) tiến hành bắt giữ các bị can Chiều, Đạt, Tiến, Kiên, Ngọc và Hùng tại một nhà trọ thuê trên địa bàn xã.

Đồng Tháp bắt nhóm đối tượng Ninh Bình manh động đòi nợ bằng chất bẩn - Ảnh 2.

Đồng Tháp bắt nhóm đối tượng Ninh Bình manh động đòi nợ bằng chất bẩn - Ảnh 3.

Nhà dân bị ném chai bia và tạt sơn. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp bắt nhóm đối tượng Ninh Bình manh động đòi nợ bằng chất bẩn - Ảnh 4.

Tang vật thu được tại nhà trọ mà các bị can đã thuê. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Khám xét nhà trọ các bị can, lực lượng công an thu giữ nhiều thùng nước sơn, mắm tôm, xe máy và nhiều vật dụng khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo ai là nạn nhân của các bị can trên thì liên hệ số điện thoại 0693.599.511 (trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết, phục vụ điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

