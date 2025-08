Đồng Tháp long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp – cho biết hòa trong không khí cả nước thi đua sôi nổi, toàn tỉnh đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025, nhất là trong điều kiện vừa sáp nhập; thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân và đặc biệt là 20 năm Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham dự Ngày hội

Các tiết mục chào mừng Ngày hội

Theo bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định lấy ngày 19-8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc".

Từ đó đến nay, ngày 19-8 được tổ chức trọng thể, thường niên tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, khu dân cư, xã, phường tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và nhân dân. Thông qua tổ chức Ngày hội để đánh giá, trao đổi những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và là nơi để biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

"Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, công chức, viên chức đã cung cấp cho cấp ủy, chính quyền, công an các cấp nhiều nguồn tin có giá trị góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ đầu, từ cơ sở, đấu tranh ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, các hành vi vi phạm pháp luật. Tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong thời gian qua" – bà Kim Tuyến nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp còn cho rằng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

"Trong không khí phấn khởi và hết sức ý nghĩa của Ngày hội hôm nay, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng lòng, chung sức nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xây dựng Đồng Tháp trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững trong khu vực, cuộc sống của nhân dân được ấm no, sung túc, văn minh, được bảo đảm an toàn" – bà Kim Tuyến kêu gọi.

Ban tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Tại Ngày hội, ban tổ chức đã đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Trước đó, vào ngày 31-7, UBND xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Tham dự có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại Ngày hội, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được đối với lực lượng công an xã, an ninh cơ sở Tân Phước 3 nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

"An ninh trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân chính là sức mạnh to lớn giúp chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc" - Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh .