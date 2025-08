Những hình ảnh tại lễ ra quân trấn áp tội phạm ở Đồng Tháp

Ngày 1-8, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh Đồng Tháp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 102 công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự lễ ra quân

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng tham dự, với sự có mặt của gần 400 thủ trưởng công an các đơn vị cấp tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia lễ ra quân, thể hiện quyết tâm phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạnh tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Cao điểm được triển khai thực hiện từ ngày 1-8 đến ngày 15-9. Theo đó, công an các đơn vị cấp tỉnh, công an cấp xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong đợt cao điểm, phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, khám tội phạm phấn đấu đạt trên 80%; tập trung trấn áp tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm cờ bạc tại các địa bàn giáp ranh.

Đồng thời, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng sau cai nghiện; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát động lễ ra quân

Song song đó, các lực lượng còn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh tế, tài nguyên, môi trường; tiếp tục ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước, căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, quá tải, tụ tập đua xe trái phép… cũng được triển khai thực hiện quyết liệt, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công các loại tội phạm; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện hiệu quả cao điểm, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Những hình ảnh tại lễ ra quân

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công tác, phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động đề ra các giải pháp sát hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp phát lệnh ra quân. Các lực lượng diễu hành qua một số tuyến đường trên địa bàn trung tâm hành chính tỉnh. Tại công an các xã, phường, các lực lượng đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT tại cơ sở. Khí thế ra quân không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an tỉnh, mà còn thúc đẩy tinh thần thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ lập công, lập thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm. Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.