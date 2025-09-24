Đồng Tháp thu hút 49 dự án đầu tư mới trong 9 tháng đầu năm

Ngày 24-9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9 và họp báo thông tin công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2026.

Thành phần chủ trì buổi họp báo

Tai hội nghị, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết trong 9 tháng năm 2025, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định và có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ thả nuôi cá tra và nuôi cá bè chậm hơn so với cùng kỳ do điều kiện thời tiết không thuận lợi; giá một số sản phẩm thủy sản biến động, thiếu ổn định.

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 22.055 tỉ đồng, tăng 5,52% so với tháng trước, tăng 14,23% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục duy trì ổn định, tuy nhiên bức tranh chung vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 730 triệu USD, lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 6.865 triệu USD đạt 74,6% kế hoạch. Nhập khẩu lũy kế đến tháng 9 ước đạt 3.676 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ, đạt 83% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 49 dự án đầu tư mới (11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), vốn đăng ký đạt 21.102 tỉ đồng (tăng 31 dự án và tăng hơn 8.700 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2024). Tính đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có khoảng 12.717 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tỉnh đang tiếp tục tập trung thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Dự kiến, đến hết tháng 9, có 2.163 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan đảng, đoàn thể và chính quyền được giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đồng Tháp đã thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Theo đó, đại hội được diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 30-9 đến 1-10), tại Trung tâm Phục vụ hội tỉnh Đồng Tháp.