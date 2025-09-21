Tiến độ dự án đường cao tốc An Hữu – Cao Lãnh: Cập nhật mới nhất từ Đồng Tháp

Ngày 21-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết đến nay, tổng thể các gói thầu xây lắp của dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thành phần 2) ở tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện được gần 1.152 tỉ đồng, đạt 48,63% giá trị hợp đồng.

Dự án đường cao tốc An Hữu – Cao Lãnh thành phần 2 đạt tiến độ 48,63%

Trong khi đó, dự án thành phần 1 đã thực hiện được hơn 1.683 tỉ đồng, đạt trên 66% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn hiện nay là dự án còn thiếu khoảng 0,3 triệu m³ đá xây dựng. UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi tỉnh An Giang đề nghị hỗ trợ nguồn vật liệu nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ cung cấp vật liệu đá để phục vụ các dự án giao thông trọng điểm.

Theo đó, tỉnh Đồng Tháp đề xuất khoảng 137.800 m3 đá để láng nhựa, bê tông nhựa nóng. Dự kiến, số vật liệu này sẽ được cung cấp từ đầu tháng 10-2025 đến quý I-2026.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc thiếu hụt vật liệu đã gây khó khăn cho việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ, trong đó có dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thành phần 2). Đề nghị hỗ trợ từ Đồng Nai được kỳ vọng sẽ giúp Đồng Tháp giải quyết vấn đề này, đảm bảo các dự án được triển khai thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ dự án

Để tháo gỡ các khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các nhà thầu tập trung thiết bị, khẩn trương dỡ tải ở những đoạn đạt yêu cầu; lượng cát còn lại cần ưu tiên cho các vị trí nền đất yếu.

Nhà thầu đã xây dựng nhà máy trộn bê tông tại công trình

Song song đó, các đơn vị phải đẩy nhanh việc tập kết đá về công trường phục vụ thi công mặt đường. UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các đơn vị thi công về vốn và tìm giải pháp bổ sung nguồn đá trong thời gian tới.