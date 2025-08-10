HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Động viên gia đình thanh niên tử vong khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn

Kỳ Nam

(NLĐO)- Dự kiến, đến tối 10-8 hoặc sáng 11-8, lực lượng chức năng mới có thể đưa thi thể xuống núi.

Chiều 10-8, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – đã trực tiếp đến chân núi Hoàng Ngưu Sơn để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Bá Khánh C (SN 2003, trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) – người tử vong khi leo núi.

Ông Minh gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bà Phan Thị Loan (mẹ của nạn nhân), mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát. Chính quyền phường Nam Nha Trang cũng hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí theo quy định là 25 triệu đồng, lãnh đạo phường hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để lo hậu sự.

Động viên gia đình thanh niên tử vong khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Theo Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, ngay sau khi nhận tin C. mất liên lạc khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, chính quyền đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, lực lượng dân quân cùng nhiều nhóm tình nguyện của người dân tham gia tìm kiếm.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972 m so với mực nước biển, địa hình dốc, nhiều tảng đá lớn, một số đoạn trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm. Trước đây, tại khu vực này cũng từng xảy ra nhiều trường hợp bị lạc, buộc lực lượng cứu hộ phải vào cuộc.

Động viên gia đình thanh niên tử vong khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn - Ảnh 2.

Rất đông người dân có mặt tại chân núi Hoàng Ngưu Sơn chờ kết quả tìm kiếm nạn nhân

Theo cơ quan chức năng, thi thể nạn nhân được đội tình nguyện tìm kiếm phát hiện khi có mùi bốc lên. Nạn nhân có khả năng bị rơi xuống một khe núi, mắc kẹt trong hộc đá. Vị trí cách chân núi khoảng 5 km. Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa dùng phương tiện chuyên dùng đến kiểm tra, xác nhận nạn nhân.

Hiện nay, địa hình hiểm trở khiến đội khám nghiệm hiện trường của Công an tỉnh Khánh Hòa mất nhiều giờ tiếp cận. Dự kiến, đến tối 10-8 hoặc sáng 11-8, lực lượng chức năng mới có thể đưa thi thể xuống núi do đường đi khó khăn và phải bảo đảm an toàn cho đội cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Minh khuyến cáo: "Người dân và du khách tuyệt đối không nên tự ý leo núi một mình. Nếu tham gia, cần có hướng dẫn viên, trang bị thiết bị hỗ trợ, kiểm tra dự báo thời tiết, chuẩn bị sức khỏe và kiến thức cơ bản về địa hình để tránh rủi ro".

Hoàng Ngưu Sơn Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND gia đình nạn nhân tỉnh Khánh Hòa
