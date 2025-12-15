Đột kích kho đông lạnh ở Tây Ninh, phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Ngày 15-12, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra hộ kinh doanh N.T.T chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên đường 786, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 15 tấn thịt đông lạnh và nội tạng động vật

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang hoạt động 3 kho đông lạnh, bên trong tập kết hàng trăm thùng thực phẩm đông lạnh, mỗi thùng có khối lượng từ 10–20 kg.

Qua kiểm tra, số hàng hóa trên chủ yếu là thịt heo, thịt bò, thịt gà đông lạnh, trên bao bì có in chữ nước ngoài. Tiếp tục kiểm tra các kho lạnh, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn thịt động vật và nội tạng các loại đang được bảo quản.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng không thể hiện đầy đủ hoặc không có nhãn mác, hạn sử dụng theo quy định. Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Theo ước tính ban đầu, tổng khối lượng thịt động vật và nội tạng các loại lên đến hơn 15 tấn. Hiện các cơ quan chức năng đang tạm giữ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

