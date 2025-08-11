HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã phát hiện một làng chuyên “hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang.

Ngày 11-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) do Vũ Thị Hường (32 tuổi, làm giám đốc công ty) chuyên sản xuất thịt trâu gác bếp giả.

- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí, cung cấp thông tin về vụ án. Ảnh: Công an Phú Thọ

Kiểm tra cơ sở sản xuất của công ty này, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt heo tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi. Ngoài ra, cơ quan công an phát hiện một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (chị ruột của Vũ Thị Hường) ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, cơ quan công an phát hiện 300 kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Được biết, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỉ đồng. Để tạo lòng tin với khách hàng, Vũ Thị Hường đã lập chi nhánh "ảo" có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ ở TP Hà Giang cũ và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ "đặc sản vùng cao". Tuy nhiên, trong thực tế công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường (32 tuổi, giám đốc công ty) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện cả một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp "nhái". Số lượng thịt đầu vào lên tới vài ngàn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được hô biến thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi vụ án bị triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng trên đã dừng hết.

Một số hình ảnh Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ):

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang - Ảnh 2.

Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi và thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Công ty TNHH MTV MQ Food chuẩn bị được tuồn ra thị trường. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang - Ảnh 3.

Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi khó ngửi, nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng. Ảnh: ANTĐ

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang - Ảnh 4.

Thực phẩm thành phẩm được đóng gói sẵn. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

“Hô biến” hàng ngàn tấn thịt trâu đông lạnh Ấn Độ thành thịt trâu gác bếp Hà Giang - Ảnh 5.

Thực phẩm thành phẩm được đóng gói sẵn, in mã QR và chứng nhận HACCP không hợp lệ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ


Tin liên quan

Triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái

Triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái

Lực lượng chức năng trên cả nước liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái.

Phó Thủ tướng Thường trực: Không có vùng cấm, không khoan nhượng trong xử lý hàng giả, hàng nhái

NLĐO) - Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là không khoan nhượng, không có vùng cấm.

Cử tri bất bình về tình trạng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng

(NLĐO) - Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng, bức xúc, bất bình với tình trạng sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng.

cơ quan chức năng công an tỉnh khởi tố bị can hoạt động sản xuất hàng giả thịt trâu
