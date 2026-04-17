Đột kích kho mỹ phẩm ở TP HCM, phát hiện hàng ngàn chai “3 không”

Theo đó, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT TP HCM) kết hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú, Đội 6 - Phòng PC03 Công an TP HCM, kiểm tra một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện và thu giữ hàng ngàn chai sữa tắm là hàng hóa nhập lậu.

Các hàng hoá này không có hoá đơn, chứng từ; không có hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm; không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 5.664 chai sữa tắm, xuất xứ Pháp, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng trị giá hàng hóa hơn 283 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng mỹ phẩm tại TP HCM

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng hóa nhập lậu là những hàng hóa được vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia mà không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan hải quan, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ thuế và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Mỹ phẩm nhập lậu do không được kiểm định chất lượng có thể không chứa hoạt chất, chứa hoạt chất không đúng hàm lượng hoặc tệ hơn là chứa các chất cấm gây kích ứng da, viêm da, nhiễm độc chì, thủy ngân, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sắc đẹp.

Ngày 15-4, đội QLTT số 21 (Chi cục QLTT TPHCM) phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) - Công an TPHCM và các cơ quan chức năng khám xét 2 tàu chở dầu, gồm tàu PL28 và tàu BY27, đang neo đậu tại cảng Sao Mai, phường Vũng Tàu, TPHCM. Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ tang vật là dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang chứa trên tàu PL 28 là 2.006 lít dầu và tàu BY 27 là 8.012 lít dầu. Cơ quan chức kiểm tra dầu trên tàu vận chuyển Thuyền trưởng của hai tàu đã thừa nhận hành vi vi phạm kinh doanh dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 21 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng tàu PL 28 với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng và tịch thu 2.006 lít dầu DO. Đối với vi phạm của thuyền trưởng tàu BY 27, Đội QLTT số 21 đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Chi cục QLTT TPHCM trình Sở Công Thương TP HCM để trình UBND TPHCM, xử phạt 115 triệu đồng và tịch thu 8.012 lít dầu DO theo thẩm quyền.



