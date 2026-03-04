HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc?

D.Thu

(NLĐO) - 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc do chứa hai hoạt chất không còn phù hợp quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 291 sản phẩm mỹ phẩm có chứa hai chất Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 1.

Một số sản phẩm Paula’s Choice trong danh mục 291 mỹ phẩm bị thu hồi. Ảnh: Internet

Các sản phẩm bị thu hồi thuộc nhiều nhóm, từ chăm sóc da, trang điểm đến chăm sóc tóc. Danh mục có một số sản phẩm như Paula's Choice Gentle Touch Makeup Remover, Nitipon Physical Sunscreen SPF50 PA+++. Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc tóc chiếm số lượng lớn, với các tên như Attachment Hair Repair Essence Lotion…

Theo quyết định, cơ quan này thu hồi 291 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm còn hạn sử dụng thuộc danh mục kèm theo. Kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực, các sản phẩm trên không được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Lý do thu hồi nhằm tuân thủ quy định của Hiệp định ASEAN về mỹ phẩm. Việc đình chỉ lưu hành được thực hiện theo kết luận của Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN tại kỳ họp lần thứ 42, khi cơ quan này thống nhất đưa hai hoạt chất trên vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Cyclotetrasiloxane (D4) và Octamethylcyclotetrasiloxane (D5) là các hợp chất thuộc nhóm siloxane, từng được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân như kem dưỡng, trang điểm, kem chống nắng, dầu gội, xịt tóc…

Nhờ đặc tính silicone bay hơi, không màu, các chất này giúp sản phẩm có kết cấu mịn, dễ tán và tạo cảm giác khô thoáng khi sử dụng.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 2.

Một sản phẩm trong danh mục 291 mỹ phẩm bị thu hồi.

Tuy nhiên, theo đánh giá cập nhật của cơ quan chuyên môn khu vực ASEAN và một số tổ chức quốc tế, D4 và D5 có tính bền vững trong môi trường, khó phân hủy và có thể tích tụ sinh học.

Vì vậy, nhiều khu vực đã rà soát, điều chỉnh quy định, yêu cầu đình chỉ lưu hành hoặc loại bỏ sản phẩm chứa hai hoạt chất này nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và môi trường.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp có tên trong danh mục đính kèm khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ đơn vị phân phối, cơ sở kinh doanh và sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại; thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục trước ngày 26-3.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 3.

Sản phẩm kem chống nắng thuộc danh sách thu hồi. Ảnh: Internet

Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc buôn bán, sử dụng 291 sản phẩm thuộc diện thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược. Sở Y tế phải giám sát việc thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 1-4.

Trước đó, một số doanh nghiệp cho biết đã chủ động ngừng kinh doanh sản phẩm trong diện thu hồi từ giữa 2025, đồng thời kiểm tra, rà soát và tiêu hủy toàn bộ hàng tồn kho liên quan.

Danh sách mỹ phẩm thu hồi:

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 4.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 5.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 6.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 7.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 8.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 9.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 10.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 11.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 12.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 13.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 14.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 15.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 16.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 17.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 18.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 19.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 20.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 21.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 22.

Vì sao 291 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi? - Ảnh 23.

Tin liên quan

Đình chỉ, thu hồi hơn 130 mỹ phẩm vi phạm

Đình chỉ, thu hồi hơn 130 mỹ phẩm vi phạm

(NLĐO) - Hàng loạt mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc do vi phạm điều kiện sản xuất và không đúng hồ sơ công bố.

8 doanh nghiệp xin thu hồi công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược vừa thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của 138 mỹ phẩm quen thuộc, theo đề nghị tự nguyện từ các doanh nghiệp.

Thu hồi, tiêu hủy 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

(NLĐO) - Cục Quản lý Dược thu hồi 6 loại mỹ phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Trinh Mỹ đưa ra thị trường do công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố.

thu hồi kem chống nắng Cục Quản lý dược mỹ phẩm Cyclotetrasiloxane 291 sản phẩm mỹ phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo