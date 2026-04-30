Đột kích nhà người phụ nữ, bắt quả tang 25 người đang chơi xóc đĩa

Ngày 30-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 8 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 17 bị can về hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức chơi xóc đĩa.

25 người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại nhà Trần Thị Loan (SN 1975, ngụ xóm Thượng 1, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình) có dấu hiệu tổ chức đánh bạc ăn tiền.

Sau khi đã nắm bắt cụ thể vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an xã Liên Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 25 đối tượng đang "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Trần Thị Loan.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 485 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan như bát, đĩa, quân vị và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.