Pháp luật

Đột kích quán karaoke, cảnh sát bắt Tuấn "gốm"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Kiểm tra quán karaoke Monaza phát hiện nhiều khách dương tính với ma tuý, Cảnh sát bắt giữ chủ sở này là Tuấn "Gốm" cùng nhiều quản lý khác.

Ngày 30-11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 nghi phạm liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán karaoke Monaza.

- Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ việc. Ảnh: H.P.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke Monaza có địa chỉ tại 194 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN 1977; thường trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 4 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy, có 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O); đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 18 nghi phạm để điều tra về các hành vi "Buôn bán hàng cấm", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "đánh bạc". Trong đó có Hồ Anh Tuấn, chủ quán; Mai Thị Phương, điều hành quán; Nguyễn Thị Thành, điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

karaoke buôn bán ma túy ma tuý karaoke Monaza Tuấn gốm
