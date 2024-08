Đột kích sào huyệt tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế ở Tam Giác Vàng

Toà nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, sau một thời gian thu thập chứng cứ, xác lập chuyên án đấu tranh, được sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp, đã xây dựng phương án phá án với phương châm "Vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong".

Văn phòng làm việc - nơi các đối tượng thực hiện lừa đảo

Quyết định "cất vó" đã được đưa ra, ngày 2-8-2024.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Lực lượng chức năng bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 Nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 chiếc điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng bỏ chạy theo hướng cầu thang bộ, ban công

Các đối tượng bị bắt giữ ngay sau đó

Gần 500 chiếc điện thoại, hàng chục máy vi tính được thu giữ từ các đối tượng

Gần 100 cuốn hộ chiếu, ma tuý, tiền được thu giữ tại hiện trường

155 đối tượng được di lý về trụ sở tạm giữ của Công an đặc khu Tam Giác Vàng

Một đối tượng trong đường dây tội phạm bị khống chế

Các đối tượng bị khống chế hoàn toàn