Ngày 28-8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết khoảng 23 giờ ngày 25-8, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an xã Nguyễn Du bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa tại trang trại ở thôn Thượng Thọ, xã Nguyễn Du.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trang trại trên do Nguyễn Quang Hưng (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên), làm chủ.

Theo cơ quan công an, sới bạc này được tổ chức với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Quang Hưng yêu cầu các con bạc phải di chuyển bằng xe taxi, xe ôm hoặc đi bộ đến một địa điểm đã được hẹn trước, cách trang trại khoảng 1 km.

Sau khi các con bạc tập kết, Hưng sẽ cho đối tượng cảnh giới dùng xe mô tô chở từng người vào sâu bên trong trang trại. Đây là một địa điểm được xây dựng kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín. Con đường độc đạo dẫn vào trang trại rất nhỏ hẹp, phải qua nhiều khúc cua, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Đặc biệt, Hưng còn bố trí 2 lớp cảnh giới nghiêm ngặt. Vòng ngoài gồm 3 đối tượng liên tục tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào trang trại để cảnh báo từ xa. Vòng trong có 1 đối tượng chốt trực ngay tại cửa phòng tổ chức đánh bạc, sẵn sàng báo động.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ vật chứng gồm: Số tiền 407 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.