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Thời sự

Đợt nắng nóng diện rộng mới sắp xảy ra

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo từ ngày 20-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 18-6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, phía Nam khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ từ 20 - 6: Dự báo thời tiết chính xác - Ảnh 1.

Miền Bắc sẽ nắng nóng diện rộng trở lại từ 20-6

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-6 đến 3 giờ ngày 18-6 có nơi trên 40 mm như trạm: Thượng Minh (Thái Nguyên) 171,6 mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 68,8 mm, Hòa An (Cao Bằng) 47,4 mm, Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) 73,6 mm, Hòa Hội, (Tây Ninh) 63 mm, Phước Long (Đồng Nai) 67 mm,…

Dự báo ngày và đêm 18-6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

El Nino đã hình thành và mạnh lên, dự báo nắng nóng gay gắt hơn

Về diễn biến nắng nóng, ngày 18-6, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 19-6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Từ ngày 20-6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, El Nino đã hình thành và mạnh lên từ nay đến cuối năm, duy trì sang đầu năm 2027.

Dự báo hiện nay cho thấy El Nino với cường độ rất mạnh có diễn biến tương tự như năm 2023, 2016 và 2015, đồng thời có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950 đến nay.

Nếu kịch bản này xảy ra thì Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình năm và lượng nhiệt không khí lạnh giảm, lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cuối 2026 đến đầu 2027.

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