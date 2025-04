Đột nhập quán nhậu, hai thanh niên trộm 20 thùng bia đi bán

Ngày 24-4, Công an phường An Hải Nam (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bàn giao các đối tượng trộm cắp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Khu vực II) thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật vụ việc

Trước đó, ngày 19-4, Công an phường An Hải Nam tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng Thị M.T (SN 1994, trú phường An Hải Nam) về việc quán nhậu của chị bị kẻ gian trộm tài sản.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, sau khi ngủ dậy chị thấy cửa quán bị bẻ khóa, kiểm tra tài sản bên trong thì phát hiện mất 20 thùng bia các loại (với tổng giá trị thiệt hại gần 7 triệu đồng).

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Hải Nam làm rõ 2 đối tượng trộm cắp là Đ. Ng. L. Â. (SN 2009) và Trần Thanh Hoàng (SN 2008, cùng trú phường An Hải Nam, quận Sơn Trà).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hoàng và Â. khai nhận, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 19-4, Â. chở Hoàng đi qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường An Hải Nam, tính kế trộm cắp.

Khi đến quán nhậu Lú trên đường Hà Thị Thân (phường An Hải Nam) thì thấy không có người trông coi nên cả 2 dừng xe lại. Tại đây, Hoàng 3 lần đột nhập vào quán, lấy 20 thùng bia các loại rồi cùng Â. chở đi bán lấy 5,1 triệu đồng.

Theo công an, Trần Thanh Hoàng là đối tượng trộm bất hảo. Năm 2024, Hoàng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường về hành vi trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Tháng 3-2025, đối tượng bị TAND quận Sơn Trà xử phạt 5 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Hoàng khai nhận trước đó đã trộm 1 xe máy tại địa bàn phường An Hải Bắc vào ngày 19-4.

Tổ điều tra Khu vực II đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thanh Hoàng về hành vi "trộm cắp tài sản". Đối tượng Đ. Ng. L. Â. vì chưa đủ tuổi nên cho gia đình bảo lãnh.