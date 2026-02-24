HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đột phá thể chế đón siêu đô thị số

TS HOÀNG VĂN TÚ, Học viện Cán bộ TP HCM

Với quy mô kinh tế khoảng 123 tỉ USD, đóng góp gần 1/4 GDP và 1/3 thu ngân sách quốc gia, TP HCM là đầu tàu giao thương, tài chính lớn nhất nước

Để bứt tốc thành siêu đô thị số, TP HCM cấp thiết "cởi trói" pháp lý, khơi thông điểm nghẽn hạ tầng và kiến tạo không gian đổi mới sáng tạo bằng các cơ chế đặc thù

Đóng góp gần 1/4 GDP cả nước, nhưng để vươn mình thành một siêu đô thị số thực thụ dẫn dắt kỷ nguyên mới, TP HCM cần nhất lúc này không chỉ là nguồn lực, mà là chiếc "chìa khóa vàng" mang tên đột phá thể chế.

Định hình cực tăng trưởng mới

Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề, đòi hỏi cấp thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức làm nền tảng. Giai đoạn 2025-2030 là thời kỳ then chốt để hiện thực hóa khát vọng đưa nước ta trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong quy hoạch tổng thể, vùng Đông Nam Bộ được định hình là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, đi đầu về chuyển đổi số. Trong đó, TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm, vừa là cực tăng trưởng kinh tế, vừa là không gian thử nghiệm chính sách và đổi mới thể chế.

Với quy mô kinh tế khoảng 123 tỉ USD, đóng góp gần 1/4 GDP và 1/3 thu ngân sách quốc gia, TP HCM là đầu tàu giao thương, tài chính lớn nhất nước. Việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức mở ra một không gian phát triển mới, tạo tiền đề để TP HCM hình thành "siêu đô thị" đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu sự chuyển đổi về chất trong mô hình quản trị. Trong giai đoạn mới, TP HCM định hình mô hình phát triển "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", đặt khoa học - công nghệ vào vị trí then chốt. Tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố hướng tới xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số để quản trị hiện đại, bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu trên, hạ tầng số được xem là nền tảng cốt lõi, đòi hỏi những cơ chế đột phá linh hoạt. Đặc biệt, Nghị quyết số 260/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98) đã mở ra cơ hội chiến lược. Việc được trao thêm quyền tự chủ sẽ giúp TP HCM tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động thử nghiệm mô hình mới và ban hành các chính sách thu hút đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cao và hạ tầng số, qua đó tiếp tục dẫn dắt sự phát triển chung.

Đột phá thể chế đón siêu đô thị số - Ảnh 1.

Các đại biểu tìm hiểu ứng dụng công dân số TP HCM do FPT phát triển, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Gỡ nghẽn hạ tầng số

Trong kỷ nguyên số, hạ tầng số (trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây...) đã trở thành hạ tầng thiết yếu, mang tính nền tảng cho quản trị đô thị hiện đại và kinh tế số, thậm chí vượt lên trên cả hạ tầng giao thông truyền thống. Với định hướng tham gia sâu vào mạng lưới kết nối toàn cầu, việc định vị TP HCM trở thành trung tâm dữ liệu khu vực (Digital Hub) là hướng đi tất yếu, hoàn toàn phù hợp với vị thế và nhu cầu bứt phá của thành phố.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khung pháp lý chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều lĩnh vực công nghệ then chốt chưa nằm trong danh mục ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược. Đáng chú ý nhất là rào cản cứng nhắc về tỉ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu 15%-20%. Quy định này vốn mang nặng tư duy của các dự án bất động sản hoặc hạ tầng kỹ thuật truyền thống, làm giảm tính khả thi và gây nản lòng giới đầu tư công nghệ. Thay vì áp dụng tiêu chí tài chính đơn lẻ, cần đánh giá toàn diện năng lực quản trị, kinh nghiệm triển khai và cam kết chuyển giao công nghệ của nhà đầu tư.

Thêm vào đó, cơ chế hợp tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực công nghệ số vẫn chưa đồng bộ, thiếu vắng cơ chế chia sẻ lợi ích rõ ràng. Để khơi thông nguồn lực, cần sớm bổ sung các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào danh mục dự án PPP. Khi doanh nghiệp tham gia xây dựng hạ tầng dùng chung cho thành phố, họ cần được phép khai thác dịch vụ thương mại hợp pháp. Song song đó, việc thiết lập các tổ tư vấn thường trực nhằm duy trì đối thoại, tháo gỡ vướng mắc kịp thời cho nhà đầu tư là yêu cầu cấp thiết để hiện thực hóa các dự án công nghệ trọng điểm.

Đòn bẩy đất đai

Một hướng đi mang tính đột phá cho TP HCM là tích hợp các ngành công nghệ số như AI, điện toán đám mây, hạ tầng số và an ninh mạng vào khuôn khổ khu thương mại tự do. Việc chuyển đổi sang mô hình "Free Innovation Zone" - kết hợp thương mại, logistics với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo - sẽ định vị thành phố là trung tâm công nghệ - thương mại số hàng đầu. Không gian này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để áp dụng các ưu đãi về thuế, xuất nhập khẩu, dữ liệu xuyên biên giới và sandbox công nghệ, từ đó tạo sức hút lớn đối với các nhà đầu tư chiến lược.

Bên cạnh đó, chính sách đất đai chính là đòn bẩy quyết định. Người dân và doanh nghiệp kiến nghị cần mở rộng phạm vi thu hồi đất đối với các dự án công nghệ trọng điểm như nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo hay trung tâm dữ liệu. Các ưu đãi về tiền thuê đất cần thực chất hơn, bao gồm việc miễn tiền thuê trong giai đoạn xây dựng và những năm đầu vận hành, đi kèm đơn giá ưu đãi. Đặc biệt, việc đơn giản hóa thủ tục, cho phép thực hiện song song khâu phê duyệt và giao đất sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, nâng cao lợi thế cạnh tranh của TP HCM.

Để bứt phá trong kỷ nguyên số, thể chế bắt buộc phải đi trước một bước. Với vai trò đầu tàu, TP HCM hoàn toàn đủ điều kiện dẫn dắt quá trình này nếu được trao một cơ chế đủ mạnh, linh hoạt và ổn định. Khi hạ tầng số được tích hợp trọn vẹn vào chính sách đặc thù, thành phố sẽ kiến tạo thành công một hệ sinh thái số toàn diện. Khi đó, công nghệ sẽ vượt lên trên vai trò động lực tăng trưởng kinh tế đơn thuần, thực sự trở thành công cụ đắc lực phục vụ con người, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. 

Đột phá thể chế đón siêu đô thị số - Ảnh 2.


Tin liên quan

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Từ chi phí sống đến khát vọng siêu đô thị

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Từ chi phí sống đến khát vọng siêu đô thị

Để TP HCM trở thành siêu đô thị đáng sống, cần giảm chi phí bắt buộc cho người dân theo cách đo được và kiểm tra được

Bài dự thi cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế": Chuyện vỉa hè vẫn dài

Đã đến lúc giải bài toán vỉa hè bằng tư duy kinh tế và công nghệ

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: "Phòng thí nghiệm thể chế"

TP HCM cần lấy thể chế làm lợi thế cạnh tranh để vươn tầm khu vực

Báo Người Lao Động lắng nghe người dân hiến kế TP HCM đô thị đô thị số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo