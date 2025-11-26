HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đột phá từ Mỹ: Thuốc nhỏ mũi trị ung thư

(NLĐO) - Loại thuốc mới đã đem lại kết quả khả quan trong các thử nghiệm liên quan đến loại ung thư não nguy hiểm nhất.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học thần kinh Akanksha Mahajan từ Trường Y khoa Đại học Washington (Mỹ) đã phát triển một loại thuốc nhỏ mũi đột phá, hứa hẹn đem đến phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho các bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm, là loại ung thư não nguy hiểm nhất.

Đột phá từ Mỹ: Thuốc nhỏ mũi trị ung thư - Ảnh 1.

Loại thuốc mới hứa hẹn giúp điều trị an toàn hơn một dạng ung thư não nguy hiểm - Minh họa AI: Thu Anh

Theo bài công bố trên tạp chí PNAS, khối u thần kinh đệm rất khó phát hiện sớm và có khả năng vô hiệu hóa phản ứng miễn dịch điển hình của cơ thể. Chúng cũng rất khó tiếp cận vì hình thành trong não hoặc các vị trí hiểm yếu dọc theo hệ thần kinh trung ương.

Vì vậy, chúng rất khó điều trị bằng các liệu pháp điều trị ung thư truyền thống.

Trước đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một con đường miễn dịch hứa hẹn giúp điều trị loại ung thư này, thông qua việc kích thích các gene interferon trong tế bào ung thư (STING)

Không may, các loại thuốc có tác dụng này lại phân hủy nhanh chóng trong cơ thể, đòi hỏi phải tiêm nhiều lần mới có thể tiếp cận trực tiếp đến khối u.

Vì vậy, nhóm của tiến sĩ Mahajan đã tìm kiếm một con đường khác thuận lợi hơn bằng cách sử dụng công nghệ nano.

Họ đã biến đổi các phân tử kích hoạt STING thành vật liệu di truyền hình cầu để duy trì sự ổn định lâu dài hơn, bằng cách bọc vật liệu di truyền xung quanh hạt nano vàng rồi đưa các hạt siêu nhỏ này vào thuốc nhỏ mũi.

Trong thử nghiệm trên chuột, những bản hướng dẫn di truyền gắn vàng siêu nhỏ này đã kích hoạt thành công con đường STING để ức chế sự phát triển của khối u.

"Với nghiên cứu này, chúng tôi đã chứng minh rằng các cấu trúc nano được thiết kế chính xác, được gọi là axit nucleic hình cầu, có thể kích hoạt các con đường miễn dịch mạnh mẽ trong não một cách an toàn và hiệu quả" - các tác giả nói với tờ Science Alert.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng vẫn còn một chặng đường dài trước khi thử nghiệm lâm sàng trên người và chiến thuật này sẽ cần được hỗ trợ bởi các phương pháp tấn công khác vì tế bào ung thư có thể tránh được con đường STING.

Tuy nhiên, con đường tiềm năng đã được hé lộ: Khi kết hợp thuốc nhỏ mũi trị ung thư này với các loại thuốc tăng cường miễn dịch khác, những con chuột thí nghiệm đã có được khả năng miễn dịch lâu dài chống lại bệnh u nguyên bào thần kinh đệm.

u nguyên bào thần kinh đệm thuốc nhỏ mũi ung thư não ung thư
