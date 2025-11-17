HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thứ khiến chúng ta hạnh phúc có thể liên quan đến bệnh ung thư

Anh Thư

(NLĐO) - Phát hiện gây giật mình về mối liên hệ giữa ung thư và serotonin không phải là một tin xấu.

Viết trên The Conversation, nhà nghiên cứu về gen virus và ung thư Jeremiah Stanley từ Đại học Limerick (Ireland) cho biết các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy serotonin - chất dẫn truyền thần kinh được biết đến với biệt danh "hormone hạnh phúc" có thể đóng một vai trò bất ngờ trong sự phát triển ung thư.

Tác động này không liên quan đến não bộ, mà thông qua một cơ chế hoàn toàn khác ở các bộ phận khác của cơ thể.

Thứ khiến chúng ta hạnh phúc có thể liên quan đến bệnh ung thư - Ảnh 1.

Tế bào ung thư - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Mặc dù serotonin thường được liên kết với não, gần 95% serotonin của cơ thể được sản xuất ở ruột. Từ đó, đi vào máu và di chuyển đến các cơ quan và mô khác nhau, bao gồm gan, tuyến tụy, cơ, xương, mô mỡ và tế bào miễn dịch.

Serotonin đường ruột giúp điều hòa đường huyết thông qua tác động lên gan và tuyến tụy, điều hòa nhiệt độ cơ thể thông qua tác động lên mô mỡ, góp phần duy trì xương chắc khỏe, kích thích sự thèm ăn và nhu động ruột, cải thiện sức khỏe tình dục, thúc đẩy quá trình lành vết thương và hỗ trợ hệ miễn dịch...

Tuy nhiên một nghiên cứu từ Trường Y khoa Icahn (Mỹ) đã phát hiện ra rằng serotonin có thể xâm nhập vào tế bào và tương tác trực tiếp với DNA, liên kết với các "công tắc" phân tử kiểm soát việc gene hoạt động hay không.

Điều này có thể dẫn đến việc kích hoạt các gene liên quan đến sự phát triển của một số loại ung thư như ung thư não, gan và tuyến tụy.

Nhưng đó không phải là tin xấu.

"Tôi và các đồng nghiệp tại Đại học Limerick hiện đang nghiên cứu sự tương tác giữa serotonin và DNA để hiểu rõ hơn về cách nó ảnh hưởng đến ung thư. Việc xác định các vị trí cụ thể mà serotonin liên kết với các gen liên quan đến ung thư có thể hỗ trợ sự phát triển của các liệu pháp "biểu sinh" nhắm mục tiêu" - tiến sĩ Stanley cho biết.

Liệu pháp biểu sinh nhắm đến việc tái lập trình tế bào ung thư bằng cách điều chỉnh trực tiếp hoạt động gene của chúng, từ đó vô hiệu hóa các gene gây hại và kích hoạt các gene có lợi mà không làm thay đổi trình tự DNA.

Đó là một liệu pháp điều trị ung thư thế hệ mới đang được kỳ vọng đem lại hiệu quả cao hơn các phương pháp hiện tại như phẫu trị, hóa trị, xạ trị.

Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cách serotonin được sản xuất trong ruột tiếp cận các tế bào ung thư, nhằm kiểm soát nồng độ serotonin ở bệnh nhân ung thư, như một liệu pháp bổ sung giúp cải thiện hiệu quả điều trị.


