Đốt rác trên mái nhà: Đối diện việc xử lý thế nào?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với clip một phụ nữ lên mái tôn dùng chổi gom rác, lá cây, sau đó đốt tại chỗ. Cư dân mạng cho rằng người này quá liều vì rất dễ gây hỏa hoạn.

Người quay clip còn lia máy, cho thấy xung quanh đó là nhà dân san sát nhau.

Tất cả bình luận trên mạng xã hội đều phê phán hành vi của người đốt rác vì cho rằng quá nguy hiểm.

Clip đốt rác trên mái nhà gây xôn xao trên mạng xã hội

Về việc này, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, cho rằng nếu thấy nguy hiểm thì người quay clip nên liên hệ cơ quan chắc năng để buộc người phụ nữ chấm dứt hành vi đốt rác trên mái nhà.

Nếu khi đã có sự can thiệp của cơ quan chức năng nhưng người đó vẫn thực hiện hành vi đốt lá cây trên mái tôn thì có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 7 Nghị định 167/2013 (quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình).

Ngoài ra, người này còn có thể bị xử phạt nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại tài sản. Tuỳ vào mức độ thiệt hại, có thể bị phạt đến 10 triệu đồng (quy định tại Điều 51 Nghị định 144/2021).

Bên cạnh đó, hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy nếu gây thiệt hại làm chết người, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.