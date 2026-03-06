HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đốt than xông cảm cúm, người phụ nữ 49 tuổi hôn mê

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong quá trình đốt than cùng các loại lá xông cảm cúm trong phòng kín, một người phụ nữ ở Thanh Hóa bị ngộ độc nặng khí CO

Ngày 6-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa kịp thời cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) do đốt than xông cảm cúm trong phòng kín.

Đốt than xông cảm cúm, người phụ nữ bị ngộ độc khí CO - Ảnh 1.

Người phụ nữ ngộ độc khí CO được cấp cứu kịp thời đã qua cơn nguy kịch

Trước đó, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc tiếp nhận một nữ bệnh nhân (49 tuổi, ngụ xã Hậu Lộc) nhập viện trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, nôn nhiều, gọi không thưa, có dấu hiệu suy hô hấp.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được thăm khám, xác định do ngộ độc khí CO kèm rối loạn chuyển hóa nước - điện giải.

Bệnh nhân sau đó được cấp cứu, điều trị tích cực theo phác đồ, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khai thác thông tin từ người nhà, xác định trước đó bệnh nhân bị cảm cúm và đã xông than cùng các loại lá trong phòng kín để trị bệnh dẫn tới sự việc trên.

Tin liên quan

4 người Việt tử vong tại Đài Loan nghi do ngộ độc khí CO

4 người Việt tử vong tại Đài Loan nghi do ngộ độc khí CO

(NLĐO) - Chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin trong 4 người Việt tử vong ở Đài Loan (Trung Quốc) có 3 công dân địa phương này

Vụ hàng chục người nghi ngộ độc khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu: 1 trường hợp đã tử vong

(NLĐO)- Trong số hàng chục lao động ngộ độc nghi do rò rỉ khí tại Bà Rịa - Vũng Tàu, có 1 trường hợp được xác định tử vong.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cấp cứu 31 người nghi ngộ độc khí

(NLĐO) - 31 công nhân Công ty Z.O.C (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, TP Phú Mỹ) đang làm việc thì thấy mệt mỏi, khó thở, nhức đầu.

ngộ độc khí cấp cứu kịp thời ngộ độc nặng bệnh nhân bị ngộ độc ngộ độc khí co
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo