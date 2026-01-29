HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Ngộ độc khí CO, chồng tử vong, vợ nguy kịch

N.Dung

(NLĐO) - Hai vợ chồng đốt than sưởi ấm trong phòng kín, bị ngộ độc khí CO khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ được đưa đi cấp cứu.

Gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do ngộ độc khí CO (carbon monoxide) liên quan việc đốt than, củi trong phòng kín để sưởi ấm.

img

Bệnh nhân ngộ độc khí CO đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà


Hiểm họa âm thầm trong mùa lạnh

Nữ bệnh nhân 43 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện ngày 26-1 trong tình trạng chậm chạp, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương tim và cơ. Theo người nhà, hai vợ chồng đốt than trong phòng kín để sưởi ấm. Người vợ nằm trên giường, chồng đặt chậu than đang cháy vào lều xông khói trong phòng và ngồi ở trong lều để xông hơi ấm. Khi được phát hiện, người vợ lúc tỉnh lúc mê, còn chồng đã tử vong trong phòng.

Ngoài ra, hiện Trung tâm cũng đang điều trị cho hai bệnh nhân là bố con ở xã Hồng Sơn (Hà Nội). Hai nạn nhân đốt than củi mang vào phòng, đóng kín cửa để sưởi ấm rồi đi ngủ. Nửa đêm, người thân đi làm về phát hiện cả hai tím tái, đau mỏi toàn thân, nôn một lần và được đưa đi cấp cứu, chẩn đoán ngộ độc CO.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 88 tuổi (ở Ninh Bình) được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê. Người nhà cho biết bệnh nhân đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm, khoảng hai giờ sau được phát hiện không đáp ứng, có chất nôn bên cạnh. Bệnh nhân được xử trí đặt nội khí quản, thở máy tại bệnh viện tuyến dưới trước khi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sĩ, các trường hợp này đều đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO.

Một trường hợp hy hữu khác là nam bệnh nhân 63 tuổi ở Ninh Bình bị ngộ độc khí CO nặng do tự chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, phải đặt nội khí quản; vùng trán và mi mắt trái có bỏng độ 2. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy bệnh nhân ngộ độc CO, kèm tổn thương tim và tiêu cơ vân.

img

Hình ảnh tổn thương não của bệnh nhân ngộ độc khí CO

Theo người nhà, trước khi nhập viện, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ, trùm chăn bông để xông khói và hít. Đến chiều cùng ngày, bệnh nhân được phát hiện hôn mê, khó thở, bỏng vùng mặt và được đưa đi cấp cứu. Người nhà cho biết bệnh nhân làm theo hướng dẫn trên mạng xã hội.

Khí CO - "sát thủ vô hình"

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu… trong không gian kín, quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí CO - một loại khí cực độc.

Khí CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít nên rất khó nhận biết. Chất này hấp thu vào cơ thể rất nhanh, làm máu mất khả năng vận chuyển ôxy, gây suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa tế bào, ức chế cơ tim và tổn thương não. Nạn nhân có thể nhanh chóng bất tỉnh, không kịp phản ứng hay kêu cứu, đặc biệt nguy hiểm khi đang ngủ.

CO gắn chặt với hồng cầu, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây tổn thương sớm và nặng ở các cơ quan có nhu cầu ôxy cao như não, tim, cơ. Hậu quả là cơ thể suy sụp nhanh, có thể tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.

"Khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả mức độ nhẹ, vẫn có nguy cơ di chứng tâm thần, thần kinh, suy giảm trí nhớ về sau. Một phần ba bệnh nhân ngộ độc nặng có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm do biến chứng loạn nhịp tim. Người trên 35 tuổi có nguy cơ di chứng cao hơn"- bác sĩ Nguyên nhấn mạnh, đồng thời cho biết điều trị sớm và tích cực giúp giảm mức độ nặng, nguy cơ tử vong và di chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, gas, không sử dụng máy chạy nhiên liệu, nổ máy ô tô, xe máy trong phòng kín hay không gian kín. Đặc biệt, không tin và làm theo các hướng dẫn chữa bệnh trên mạng xã hội, khi có bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn.

