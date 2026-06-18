Drone ra đồng, nông dân nhàn hơn

Trong xu hướng chuyển đổi số nông nghiệp, thiết bị bay không người lái (drone) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân. Từ gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật đến bón phân, công nghệ này góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.
Giảm chi phí, tăng năng suất
Những năm gần đây, drone đã trở thành một trong những công nghệ tiên tiến được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Với khả năng bay linh hoạt, kiểm soát chính xác và tự động hóa cao, thiết bị này giúp thực hiện các công việc như phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát đồng ruộng nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.
Tại một số địa phương của TPHCM, nhiều nông dân và hợp tác xã đã đưa drone vào gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, thời gian và công lao động.
Với 3,5 ha lúa, vụ Đông Xuân 2024-2025, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Long Điền, đạt năng suất hơn 8 tấn/ha. Theo ông Hùng, hiệu quả này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ứng dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ triển khai phun đồng loạt trên diện rộng, sâu bệnh không có điều kiện lây lan từ vùng này sang vùng khác, hiệu quả phòng trừ được nâng cao, góp phần tăng năng suất cây trồng.
Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, xã Long Điền là một trong những đơn vị tiên phong cơ giới hóa sản xuất. Ông Lê Cảnh Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết việc ứng dụng công nghệ đã giúp HTX nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.
Theo người nông dân, việc sử dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật ngày càng phổ biến. Mỗi héc ta canh tác có thể tiết kiệm khoảng 750.000 đồng tiền thuốc và 350.000 đồng chi phí nhân công. Không chỉ vậy, phun thuốc bằng drone còn giúp năng suất lúa tăng từ 3% đến 5%, tương đương khoảng 300 kg/ha nhờ hạn chế tình trạng giẫm đạp khi người dân phải lội ruộng phun thuốc như trước đây.
Hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn
Không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, drone còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động khi hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, 100% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom tập trung, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước thay thế sức lao động thủ công, giúp tiết kiệm gần 30% chi phí nhân công, vật tư và phân bón.
Từ hiệu quả thực tế, giữa tháng 4-2024, 30 hội viên nông dân tại xã Long Điền đã liên kết thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Chi hội đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng để trang bị hai thiết bị bay T50 và T25 phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật.
Đến nay, hơn 450 ha lúa tại Long Điền đã được ứng dụng drone trong khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ hoạt động trên địa bàn, Chi hội còn mở rộng dịch vụ sang nhiều khu vực lân cận. Ngoài cây lúa, drone đang được ứng dụng hiệu quả trên nhiều loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, ca cao, bưởi da xanh, thanh long và các loại cây ăn quả khác.
Đặc biệt, công nghệ này giúp giảm khoảng 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất lao động từ 15 đến 30 lần, rút ngắn thời gian phun xịt và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Với những lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường và sức khỏe, drone đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp TPHCM, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
Theo Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), việc ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số và cơ giới hóa nông nghiệp của thành phố. Drone không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải và hạn chế tác động đến môi trường. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và tổ chức nông dân đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo kỹ năng vận hành thiết bị bay không người lái, từng bước mở rộng ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp.
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