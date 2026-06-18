Drone ra đồng, nông dân nhàn hơn

Trong xu hướng chuyển đổi số nông nghiệp, thiết bị bay không người lái (drone) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân. Từ gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật đến bón phân, công nghệ này góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Giảm chi phí, tăng năng suất

Những năm gần đây, drone đã trở thành một trong những công nghệ tiên tiến được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Với khả năng bay linh hoạt, kiểm soát chính xác và tự động hóa cao, thiết bị này giúp thực hiện các công việc như phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát đồng ruộng nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng lúa tại xã Long Điền, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại một số địa phương của TPHCM, nhiều nông dân và hợp tác xã đã đưa drone vào gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, thời gian và công lao động.

Với 3,5 ha lúa, vụ Đông Xuân 2024-2025, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Long Điền, đạt năng suất hơn 8 tấn/ha. Theo ông Hùng, hiệu quả này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ứng dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ triển khai phun đồng loạt trên diện rộng, sâu bệnh không có điều kiện lây lan từ vùng này sang vùng khác, hiệu quả phòng trừ được nâng cao, góp phần tăng năng suất cây trồng.

Ứng dụng drone trong canh tác lúa đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp hiện đại tại TPHCM.

Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, xã Long Điền là một trong những đơn vị tiên phong cơ giới hóa sản xuất. Ông Lê Cảnh Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết việc ứng dụng công nghệ đã giúp HTX nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.