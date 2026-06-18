HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Drone ra đồng, nông dân nhàn hơn

Tác giả: Tường Vy

(NLĐO) - Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất nông nghiệp đang giúp nông dân TPHCM giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường.

Trong xu hướng chuyển đổi số nông nghiệp, thiết bị bay không người lái (drone) đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân. Từ gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật đến bón phân, công nghệ này góp phần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững.

Giảm chi phí, tăng năng suất

Những năm gần đây, drone đã trở thành một trong những công nghệ tiên tiến được ứng dụng mạnh mẽ trong nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Với khả năng bay linh hoạt, kiểm soát chính xác và tự động hóa cao, thiết bị này giúp thực hiện các công việc như phun thuốc trừ sâu, bón phân, giám sát đồng ruộng nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng lúa tại xã Long Điền, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại một số địa phương của TPHCM, nhiều nông dân và hợp tác xã đã đưa drone vào gieo sạ, phun thuốc bảo vệ thực vật, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, thời gian và công lao động.

Với 3,5 ha lúa, vụ Đông Xuân 2024-2025, ông Nguyễn Văn Hùng, xã Long Điền, đạt năng suất hơn 8 tấn/ha. Theo ông Hùng, hiệu quả này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ứng dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ triển khai phun đồng loạt trên diện rộng, sâu bệnh không có điều kiện lây lan từ vùng này sang vùng khác, hiệu quả phòng trừ được nâng cao, góp phần tăng năng suất cây trồng.

Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 2.

Ứng dụng drone trong canh tác lúa đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp hiện đại tại TPHCM.

Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lá Xanh, xã Long Điền là một trong những đơn vị tiên phong cơ giới hóa sản xuất. Ông Lê Cảnh Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết việc ứng dụng công nghệ đã giúp HTX nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.

Theo người nông dân, việc sử dụng drone trong phun thuốc bảo vệ thực vật ngày càng phổ biến. Mỗi héc ta canh tác có thể tiết kiệm khoảng 750.000 đồng tiền thuốc và 350.000 đồng chi phí nhân công. Không chỉ vậy, phun thuốc bằng drone còn giúp năng suất lúa tăng từ 3% đến 5%, tương đương khoảng 300 kg/ha nhờ hạn chế tình trạng giẫm đạp khi người dân phải lội ruộng phun thuốc như trước đây.

Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 3.

Chỉ với một thiết bị điều khiển, người nông dân có thể quản lý việc phun thuốc trên diện tích lớn.

Hướng đến nền nông nghiệp xanh, an toàn

Không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, drone còn góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động khi hạn chế tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, 100% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom tập trung, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đang từng bước thay thế sức lao động thủ công, giúp tiết kiệm gần 30% chi phí nhân công, vật tư và phân bón.


Từ hiệu quả thực tế, giữa tháng 4-2024, 30 hội viên nông dân tại xã Long Điền đã liên kết thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp. Chi hội đã đầu tư khoảng 800 triệu đồng để trang bị hai thiết bị bay T50 và T25 phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật.


Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 4.

Cơ giới hóa đồng bộ giúp nâng cao năng suất và giảm chi phí sản xuất cho nông dân.

Đến nay, hơn 450 ha lúa tại Long Điền đã được ứng dụng drone trong khâu phun thuốc bảo vệ thực vật. Không chỉ hoạt động trên địa bàn, Chi hội còn mở rộng dịch vụ sang nhiều khu vực lân cận. Ngoài cây lúa, drone đang được ứng dụng hiệu quả trên nhiều loại cây trồng chủ lực như hồ tiêu, ca cao, bưởi da xanh, thanh long và các loại cây ăn quả khác.

Đặc biệt, công nghệ này giúp giảm khoảng 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tăng năng suất lao động từ 15 đến 30 lần, rút ngắn thời gian phun xịt và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Với những lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường và sức khỏe, drone đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp TPHCM, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 5.

Các mẫu UAV được giới thiệu tại sự kiện trình diễn kết nối công nghệ TPHCM

Theo Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), việc ứng dụng thiết bị bay không người lái trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển đổi số và cơ giới hóa nông nghiệp của thành phố. Drone không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm phát thải và hạn chế tác động đến môi trường. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và bền vững.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và tổ chức nông dân đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo kỹ năng vận hành thiết bị bay không người lái, từng bước mở rộng ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp.

Drone xuống đồng, nông dân nhàn hơn - Ảnh 6.

Tin liên quan

Bất ngờ về “nền móng” của thủ phủ mai vàng nổi tiếng ở TPHCM

Bất ngờ về “nền móng” của thủ phủ mai vàng nổi tiếng ở TPHCM

(NLĐO)- Từ vùng đất nhiễm phèn ở phía Tây TPHCM, người dân Bình Lợi đã gây dựng nên làng nghề mai vàng nổi tiếng, góp phần lưu giữ hồn xuân phương Nam.

"Hồi sinh" lễ vật thành mầm xanh

(NLĐO)- Từ những chậu lan dâng lễ, một mô hình kinh tế tuần hoàn giàu ý nghĩa góp phần giảm rác thải, làm đẹp Nghĩa trang Hàng Dương và lan tỏa lối sống xanh.

Khi hạt muối nuôi dưỡng du lịch xanh

(NLĐO)- Người dân xã Thạnh An đang gìn giữ nghề cha ông, bảo vệ môi trường tự nhiên và biến những giá trị bản địa thành sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc.

bảo vệ môi trường Hợp tác xã bảo vệ thực vật tăng năng suất nông nghiệp sản xuất nông nghiệp drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo