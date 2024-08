Dự án 2.100 tỉ đồng đòi căn hộ: Cấp sai 16 sổ đỏ chưa thể thu hồi

Ngày 31-8, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Quảng Nam cho biết đến thời điểm này, Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ đầu tư dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort; thuộc phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa giao nộp 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) theo yêu cầu trong kết luận thanh tra.



Ngày 28-8, nhiều người kéo đến Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort; nay là Khu du lịch, nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hội An) để đòi quyền lợi

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam cho biết sở đã ra 3 thông báo thu hồi 16 sổ đỏ vào tháng 1-2023, tháng 6-2023, tháng 9-2023 nhưng chưa thu được kết quả. Qua làm việc với công ty thì được biết, hiện nay các sổ đỏ này đang thực hiện thế chấp tại ngân hàng.

Trước đó, ngày 26-8-2022, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận thanh tra về tình hình quản lý, đầu tư, kinh doanh của Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort) của Công ty CP Tri Việt Hội An.

Qua thanh tra cho thấy, tại công văn ngày 29-3-2012 do ông Nguyễn Ngọc Quang, thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (sau này là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nay đã nghỉ hưu) ký, có nội dung: "UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho công ty được tiếp tục nộp tiền thuê đất hằng năm đối với diện tích đất kinh doanh dịch vụ du lịch và phải nộp tiền sử dụng đất một lần đối với diện tích đất kinh doanh bất động sản du lịch theo tỉ lệ do UBND tỉnh quy định của dự án Khu du lịch sinh thái biển Hội An.

Công ty CP Tri Việt Hội An có trách nhiệm xác định diện tích đất kinh doanh bất động sản du lịch và lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục gửi các sở, ngành liên quan kiểm tra tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt để thu tiền thuế đất, tiền sử dụng đất một lần theo quy định".

Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort, nay là Khu du lịch, nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hội An) có vốn đầu tư 2.100 tỉ đồng

Tại báo cáo số 297 ngày 9-6-2016 của Sở TN-MT do ông Trần Thanh Hà, Phó giám đốc Sở (sau này là Giám đốc Sở, nay đã nghỉ hưu) ký, tham mưu đề xuất UBND tỉnh có nội dung không đúng quy định của pháp luật, cụ thể: "... công trình lưu trú biệt lập theo dạng biệt thự đơn lập, căn hộ; người mua lại biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài".

Tại công văn số 2680 ngày 14-6-2016 của UBND tỉnh do ông Huỳnh Khánh Toàn ký với chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nay đã nghỉ hưu), thống nhất giải quyết "theo đề nghị của Sở TN-MT tại báo cáo số 297 ngày 9-6-2016".

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh cấp 16 sổ đỏ cho Công ty CP Tri Việt Hội An có nội dung không đúng quy định của pháp luật.

Từ đó, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 24-2-2017 có nội dung không đúng quy định của pháp luật đất đai và cấp 16 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty CP Tri Việt Hội An với tổng diện tích 16.142,8 m2 có nội dung ghi trên 16 sổ đỏ không đúng quy định của pháp luật, cụ thể: Đất thuộc loại đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đến ngày 27-9-2054; người mua lại biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định, lâu dài.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở TN-MT thu hồi 16 sổ đỏ để điều chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm của những người liên quan. Ngoài ra, thanh tra yêu cầu Công ty CP Tri Việt Hội An nộp tiền thuế kê khai thiếu với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng…

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-8, hàng chục người đã kéo đến Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort; nay là Khu du lịch, nghỉ dưỡng Citadines Pearl Hội An) để đòi quyền lợi. Một số người đã căng băng rôn với nội dung cho rằng chủ đầu tư dự án là Công ty CP Tri Việt Hội An "lừa dối", "chiếm đoạt" căn hộ của họ; yêu cầu công ty thực hiện theo hợp đồng đã ký kết, bàn giao căn hộ cho khách hàng…

Dự án Khu du lịch thể thao sinh thái biển Hội An (The Pearl Hoi An - A Festa Hotel Resort) triển khai đầu tư 364 phòng khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao, 4 tòa nhà căn hộ với 218 căn hộ cao cấp và 12 biệt thự cao cấp, tổng diện tích dự án hơn 87.800 m2. Dự án chính thức đi vào hoạt động năm 2019, tổng mức đầu tư 2.100 tỉ đồng.