Dự án 760 tỉ đồng của FLC được UBND tỉnh Gia Lai gia hạn

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh.

Dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC được gia hạn thời gian đầu tư

Tại quyết định lần này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo điều chỉnh dự kiến thời gian xây dựng, hoàn thành dự án từ tháng 12-2025 đến tháng 6-2028.

Cụ thể, từ tháng 12-2025 đến hết tháng 3-2026, Tập đoàn FLC phải thi công hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối từ khách sạn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung) và hoàn thành 32 căn nhà ở liền kề.

Từ tháng 3-2026 đến hết tháng 6-2028 phải thi công hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại, khách sạn, công viên cây xanh; hoàn thành 58 căn nhà liền kề còn lại; hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án. Cùng với đó, phải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án gửi về Sở Tài chính, Sở Xây dựng để theo dõi, giám sát.

Được biết, dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất hơn 3,1 ha tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Dự án được khởi công từ quý III-2019, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021, tổng mức đầu tư 760 tỉ đồng.