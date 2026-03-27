Thời sự

Dự án dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế 670 tỉ đồng bỏ hoang suốt nhiều năm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thi công nhiều hạng mục công trình rồi bỏ hoang suốt nhiều năm, dự án dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế 670 tỉ đồng ở Thanh Hóa bị thu hồi

Ngày 27-3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa có thông báo thu hồi Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành.

Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại xã Lưu Vệ bỏ hoang suốt nhiều năm gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ảnh: Tuấn Minh

Theo thông báo, dự án bị thu hồi do vi phạm quy định về đất đai (khoản 6, khoản 8, điều 81 Luật Đất đai năm 2024) và sử dụng không hiệu quả.

Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế do Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành (trước đây là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Sơn Thái Thành) làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương từ năm 2014. Với tổng mức đầu tư 670 tỉ đồng trên diện tích 5 ha, dự án được quy hoạch gồm khối giảng đường, khu hành chính, thư viện, ký túc xá 112 phòng, nhà ăn và các công trình phụ trợ.

Mục tiêu của dự án được kỳ vọng trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ nhu cầu làm việc trong và ngoài nước.

Các hạng mục xây dựng dang dở bên trong công trình rồi bỏ hoang suốt nhiều năm qua

Sau khi được giao đất, công ty này cho triển khai xây dựng một số hạng mục, trong đó có 2 khu nhà 1 tầng đã cơ bản hoàn thiện, một khối nhà 6 tầng còn dở dang. Theo người dân địa phương, dự án triển khai xây dựng từ năm 2018-2019, sau đó dừng cho tới tận bây giờ.

Ghi nhận thực tế ngày 27-3 cho thấy, dự án được đầu tư xây dựng tại một vị trí "đất vàng" của thị trấn Tân Phong (huyện Quảng Xương cũ, nay là xã Lưu Vệ), cách trung tâm TP Thanh Hóa cũ 10 km và cách một loạt hệ thống bệnh viện tuyến tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 km.

Hiện toàn bộ khuôn viên bên trong dự án không có hoạt động xây dựng. Theo người dân địa phương, công trình đã bỏ không suốt nhiều năm qua, có một số thời điểm người dân địa phương còn sử dụng để chăn nuôi trâu bò.

Công trình nằm ngay trung tâm xã Lưu Vệ để không, gây lãng phí nguồn lực đất đai

Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần đốc thúc chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, gia hạn tiến độ. Tuy nhiên, dự án vẫn "án binh bất động", không hoàn thành theo cam kết.

Đến ngày 27-2-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với dự án và yêu cầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan phải xử lý toàn bộ tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

Đại diện UBND xã Lưu Vệ cho biết địa phương đã làm việc với doanh nghiệp để bàn giao quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản gặp khó khăn do nhà đầu tư đã bỏ ra chi phí lớn.

Tin liên quan

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

Xin thay đổi công năng trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa đang giao xem xét, đề xuất thay đổi công năng của trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng xây xong rồi bỏ hoang suốt nhiều năm, gây lãng phí.

Tháo dỡ trạm thu phí BOT bỏ hoang 9 năm trên quốc lộ

(NLĐO)- Sau 9 năm dừng hoạt động, bỏ hoang giữa đường, trạm thu phí BOT đường tránh Quốc lộ 1A ở Thanh Hóa đã chính thức tháo dỡ

Tàu "Sheng Li" rời Côn Đảo, khép lại hành trình con tàu bỏ hoang từng gây sốt mạng xã hội

(NLĐO) - "Sheng Li" con tàu bỏ hoang từng là địa điểm "check-in" nổi tiếng của giới trẻ bởi vẻ ma mị, hoang sơ đã rời khu vực Bến Đầm, Côn Đảo

