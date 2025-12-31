Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc Nha Trang được "tháo khóa"

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận thanh tra đối với 7 dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Qua đó, TTCP phát hiện nhiều điểm sai phạm, chưa đúng các quy định pháp luật.

TTCP kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tập trung xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Trong số 7 dự án này thì Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc (phường Nam Nha Trang) có diện tích hơn 32,8 ha.

Đây là dự án quy mô lớn, là động lực phát triển hạ tầng, khu đô thị ở phía Nam TP Nha Trang cũ cùng với dự án giao thông huyết mạch đường Vành Đai 3.

Dự án đang được triển khai nhưng bị chậm trễ tiến độ nhiều năm nay để đợi các kết luận của cơ quan chức năng.

Phối cảnh dự án Khu đô thị ven Sông Tắc ở phường Nam Nha Trang

Qua thanh tra, TTCP phát hiện nhiều điểm không đúng quy định pháp luật về kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2015; xác định giá đất không phù hợp. Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm hơn 247 m², đến nay vẫn chưa được xác định tiền thuê đất để làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính.

Bên cạnh đó, dự án chỉ mới có 16,7 ha đã được UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê đất; hơn 19ha còn lại của dự án vẫn đang giải phóng mặt bằng (GPMB).

TTCP xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan qua từng thời kỳ và nhà đầu tư. Đồng thời yêu cầu tổ chức rà soát quy hoạch chi tiết, bảo đảm bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội (20%) và đất văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng; xác định lại giá đất 247 m2 đúng thời điểm, thu đủ nghĩa vụ tài chính.

TTCP cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo hoàn thành việc GPMB để bàn giao diện tích đất chưa GPMB cho nhà đầu tư, đồng thời rà soát năng lực nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc

Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, để đảm bảo việc triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra theo yêu cầu của TTCP và UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định, sở này đề nghị UBND phường Nam Nha Trang khẩn trương phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa thực hiện rà soát Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) dự án Khu đô thị Ven Sông Tắc do Công ty làm chủ đầu tư.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp theo kết luận Thanh tra Chính phủ được kỳ vọng sẽ giúp Dự án Khu đô thị ven Sông Tắc sớm được tháo gỡ vướng mắc, từng bước đưa dự án trở lại đúng quỹ đạo, đáp ứng kỳ vọng của người dân và nhà đầu tư, góp phần chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam TP Nha Trang.