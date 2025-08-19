Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang

Sáng nay (19-8), tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Sun Group đã tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang. Đây là dự án đầu tiên do tập đoàn này đầu tư tại tỉnh Khánh Hòa.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang được định vị là khu đô thị ven sông – kề biển đẳng cấp quốc tế, nơi hội tụ tinh hoa của du lịch, giải trí và an cư, đồng thời trở thành động lực kích hoạt kinh tế đêm của tỉnh Khánh Hòa.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa của vùng đô thị lõi tỉnh Khánh Hòa, không chỉ kết nối thông suốt với các tuyến đường huyết mạch, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang còn sở hữu lợi thế ba mặt Đông – Tây – Nam được bao bọc bởi dòng sông Quán Trường và sông Tắc. Nhờ đó, dự án có môi trường sinh thái trong lành, cảnh quan sơn thủy hữu tình, vừa có sự an yên, tĩnh lặng mà vẫn hòa vào nhịp sống sôi động của phố thị.

Dự án gồm 3 phân khu. Phân khu 1 “Bán đảo đô thị sinh thái thông minh” rộng 68,55 nằm liền kề trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, quy tụ các công trình nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại sầm uất.

Tại đây có đầy đủ hệ thống trường liên cấp quốc tế từ mầm non đến THCS, đặt nền móng cho giáo dục chất lượng cao. Các loại hình nhà ở đa dạng – từ chung cư cao tầng với tầm nhìn panorama hướng sông và biển, shophouse ven sông linh hoạt vừa ở vừa kinh doanh được quy hoạch hài hòa, kiến tạo cộng đồng cư dân mới văn minh, hiện đại.

Phân khu 2 “Đảo công viên giải trí quốc tế” rộng 51 ha, được ví như “trái tim” của dự án. Nơi đây hội tụ bến du thuyền sang trọng, chuỗi nhà hàng và clubhouse đẳng cấp, cùng các show trình diễn nghệ thuật, ánh sáng và nhạc nước.

Phân khu 3 “Đảo Thiên đường” rộng hơn 44 ha, định vị không gian sống sang trọng, biệt lập dành riêng cho giới thượng lưu.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết với quy mô 226ha, tập đoàn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng cho dự án này. “Là dấu ấn đầu tiên của Sun Group tại Khánh Hoà, chúng tôi cam kết sẽ làm đẹp, làm chất lượng, để kiến tạo nên một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm: văn hóa, vui chơi giải trí, lưu trú, thúc đẩy kinh tế đêm” - ông nhấn mạnh.