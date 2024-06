Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM vừa có công văn gửi Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM và Công ty CP Him Lam (chủ đầu tư) về kết quả kiểm tra và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.



Thêm 55 căn nhà thuộc khu nhà ở Him Lam (quận 7) đủ điều kiện cấp sổ hồng.

Năm 2006, UBND TP HCM ban hành quyết định 420/2006 giao đất cho Công ty TNHH thương mại Him Lam (nay là Công ty CP Him Lam) khu đất diện tích 583.000 m2 tại phường Tân Hưng, quận 7 để đầu tư xây dựng khu nhà ở. Năm 2009, công ty nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước là hơn 553 tỉ đồng.

Dự án khu nhà ở Him Lam có tổng số 1.171 lô đất ở. Trong đó, 1.153 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 18 lô chưa được cấp.

Về kiểm tra hiện trạng và thẩm định, Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM cho biết đã có văn bản về việc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho người nhận chuyển nhượng là 886 căn, còn lại 267 căn.

Liên quan tới dự án, công ty cam kết với thành phố khi được chấp thuận đầu tư sẽ thực hiện nhiều hạng mục hạ tầng, ngoài ra còn dành 20% quỹ nhà (khoảng 500 căn hộ) bán cho thành phố theo giá bảo tồn vốn để phục vụ tái định cư cho các công trình trọng điểm.

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên - Môi trường thông tin, năm 2020, Công ty CP Him Lam báo cáo Sở Xây dựng TP HCM rằng đã chuẩn bị 120 căn hộ (diện tích khoảng 5.626 m2) chung cư tại Lô A3 - chung cư Him Lam Riverside thuộc khu nhà ở Him Lam để thực hiện nghĩa vụ tái định cư theo quyết định giao đất (420/2006) của UBND TP HCM.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với cơ quan liên quan và theo kết quả thẩm định giá, Sở Tài chính cho rằng diện tích căn hộ bàn giao dự kiến khoảng 6.600 m2 sàn căn hộ (lớn hơn diện tích sàn của 120 căn hộ nêu trên).

Do chỉ chuẩn bị 120 căn nên Công ty CP Him Lam đề xuất thay đổi phương thức nộp bằng tiền tương ứng diện tích được xác định nêu trên (thay vì bàn giao căn hộ).

Tuy nhiên, Sở Xây dựng đề nghị công ty thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP HCM và cơ quan này sẽ tiếp nhận và quản lý quỹ nhà theo quy định.

Do đó, Sở Tài chính kiến nghị UBND TP HCM giao Sở Xây dựng rà soát nội dung liên quan tới quỹ nhà tái định cư nêu trên để UBND TP HCM xem xét, quyết định.

Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết sẽ có văn bản đôn đốc, đề nghị Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính, UBND quận 7 tham mưu UBND TP HCM để hướng dẫn công ty thực hiện theo quy định.

Đối với 55 căn nhà theo đề nghị của chủ đầu tư vừa qua, Sở Tài nguyên - Môi trường cho biết qua kiểm tra hiện trạng ghi nhận không có phản ánh về vi phạm đất đai, môi trường, xây dựng nhà ở phù hợp quy định liên quan.

Từ đó, Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị chủ đầu tư nộp hồ sơ hoặc cung cấp hồ sơ để người mua nhà nộp hồ sơ theo quy định để cấp sổ hồng.