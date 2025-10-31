HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Dự án lấn biển Cần Giờ nộp hơn 27.000 tỉ đồng, giúp TP HCM bứt phá thu ngân sách

PHAN ANH

(NLĐO) - Thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng, thuê đất; đặc biệt là khoản nộp từ dự án lấn biển Cần Giờ

Sáng 31-10, UBND TP HCM tổ chức phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11- 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, trong 10 tháng đầu năm, các chỉ số kinh tế - xã hội chủ yếu duy trì đà phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng tăng 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, trong đó chế biến, chế tạo tăng 11,1%; hoạt động du lịch, vận tải tăng trưởng tốt.

Dự án lấn biển Cần Giờ thúc đẩy kinh tế TP HCM đạt thu ngân sách 27 . 000 Tỉ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp sáng 31-10

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm 652.509 tỉ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% dự toán HĐND TP HCM giao và bằng 115,5% so với cùng kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, lũy kế 10 tháng ước đạt 468.399 tỉ đồng, đạt 98,5% dự toán và bằng 122,5% so với cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.

"Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Nhất là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với 21.700 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỉ đồng tiền thuê đất" - ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết.

Cũng theo ông Hoàng Vũ Thảnh, TP HCM có hơn 47.500 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm, giảm 6,4% so với cùng kỳ với số vốn hơn 871.000 tỉ đồng, tăng hơn 114% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của TP HCM cũng ở mức cao với 5.883 đơn vị, tăng hơn 39% so với cùng kỳ; hơn 34.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Đến hết tháng 10, TP HCM thu hút được khoảng 7,23 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 28,67% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 1.500 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 1,4 tỉ USD. Thành phố cũng chấp thuận cho 2.098 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 3,33 tỉ USD.

Động lực chính vẫn là tiêu dùng

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TP HCM nhìn nhận, trong 10 tháng đầu năm, điểm sáng của TP HCM là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,5%. Đây là mức tăng cao nhất từ tháng 2-2024 tới nay. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng chính của ngành công nghiệp.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP HCM tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của chỉ số này đang chậm lại những tháng gần đây.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2025, ông Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng động lực chính của TP HCM vẫn là tiêu dùng, khuyến khích doanh nghiệp thương mại điện tử, thúc đẩy tổng cầu hàng hóa.

Song song đó, TP HCM cần tiếp tục đẩy mạnh và khắc phục những hạn chế của công tác giải ngân đầu tư công; nghiên cứu triển khai đề án chuyển đổi mô hình kinh doanh các chợ truyền thống; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

TP HCM UBND TP HCM thu ngân sách kinh tế tp hcm phiên họp kinh tế - xã hội dự án lấn biển Cần Giờ
