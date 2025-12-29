HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Dự án Nuôi em: Không thể là "cơn gió cụt"!

ANH TUẤN

(NLĐO) - Hiện tượng trùng mã nuôi em, quan điểm "nói không với kiểm toán độc lập" đang khiến dòng chảy nhân ái trong xã hội ít nhiều bị khựng lại…

Quá nửa tuần sau thời hạn 15 ngày ông Hoàng Hoa Trung tuyên bố đóng băng tài khoản để minh bạch nguồn tiền, đến nay, thông tin liên quan dự án nuôi em dường như giống một "cơn gió cụt". Đã không ít người hụt hẫng bởi nó "chưa thổi tới đâu".

Dự án Nuôi em: Không thể là "cơn gió cụt"! - Ảnh 1.

Các em nhỏ được Fanpage Nuôi em giới thiệu thụ hưởng từ dự án. Ảnh: FANPAGE NUÔI EM

Nếu thế, điều ấy đồng nghĩa với khoản chi phí ứng trước chăm bữa cơm cho học trò của nhiều trường trở nên ngột ngạt, giấc mơ ăn bữa ăn tốt của vô số học sinh nhuộm màu ảm đạm, hơi nóng hừng hực truy tới cùng sự việc của nhà hảo tâm cứ như phả vào hư không…

Nghĩa là câu hỏi có hay không việc trục lợi tình thương đang "treo", còn đáp án về nó thì nằm đâu đó?

Người viết không tin như vậy. Bằng chứng là nhiều nơi đã và đang xác minh nhằm sớm sáng tỏ.

Có điều, sự úp mở về thông tin từ chính dự án này, rằng "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia" - đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - chắc chắn không khó để bác bỏ hay xác tín.

Và ít nhất từ 12-12, Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định "Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án Nuôi em"… thì có lẽ đủ điều kiện khởi tố vụ án nhằm làm rõ giấu hiệu mạo danh.

Chưa kể, hiện tượng trùng mã nuôi, quan điểm "nói không với kiểm toán độc lập" đang khiến dòng chảy nhân ái trong xã hội ít nhiều bị khựng lại…

Trong khi đó, nếu vụ án được khởi tố, con đường tới đích của sự việc sẽ mở rộng hơn nhiều, bởi cơ quan chức năng có thêm công cụ khui những bí ẩn đằng sau thông qua hàng loạt biện pháp nghiệp vụ trong tố tụng.

Khởi tố vụ án cũng là cách để cảnh báo bất kỳ ý định nào muốn chuyển hóa hành vi. Bởi việc thêm bớt giấy tờ hay hợp thức hóa dữ liệu (nếu có) của 2 giai đoạn tiền tố tụng và tố tụng có "độ khó" khác hẳn nhau.

Khởi tố cũng là cách thúc đẩy thái độ tự giác hợp tác của các cá nhân, tổ chức liên quan. Qua đó, nếu người bị điều tra thấy sai thì cánh cửa "khoan hồng" sớm mở ra bằng lời "thành khẩn", còn nếu người bị điều tra thấy không sai, tâm lý sẽ thoải mái hơn vì tin tưởng sự việc nhanh kết thúc và lớp sương mờ mang tên "hồ nghi" tan ra.

Vì khởi tố chỉ nhằm điều tra làm rõ chứ không khẳng định kết tội ai nên động thái này nên sớm có.

Dự án Nuôi em: Không thể là "cơn gió cụt"! - Ảnh 2.

Đồ họa: Mỹ Uyên - Chi Phan


