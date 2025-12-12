Rối rắm, mập mờ dự án "Nuôi em"

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An ngày 11-12, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết người dân phản ánh một số trường trên địa bàn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo cam kết từ dự án "Nuôi em - Nghệ An".

Có dấu hiệu mạo danh

Theo ông Nguyễn Đình Hùng, tính minh bạch trong việc tổ chức, điều tiết kinh phí và vận hành dự án "Nuôi em - Nghệ An" cũng được nhiều cử tri và các nhà hảo tâm quan tâm. Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp làm rõ.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An" được bà Đỗ Thị Nga triển khai dựa trên mô hình "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng. Bằng việc vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm, dự án tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các học sinh ở nhiều địa phương. Đến chiều 11-12, bà Đỗ Thị Nga vẫn mất liên lạc.

Về dự án này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm đề nghị xác minh thông tin. Đơn vị đã chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án

Trong ngày 11-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - khẳng định Trung tâm Tình nguyện quốc gia (Trung ương Đoàn) không tham gia điều phối, giám sát dự án "Nuôi em - Nghệ An". Trung tâm không quản lý việc dự án đã hỗ trợ bao nhiêu học sinh cũng như tổng số kinh phí mà dự án vận động được đến nay.

Trước một số thông tin phóng viên cung cấp về việc bà Đỗ Thị Nga gửi tới nhà hảo tâm thư cảm ơn đóng dấu đỏ thể hiện thông tin của Trung tâm Tình nguyện quốc gia, ông Quy khẳng định trung tâm không quản lý về mặt hành chính với các đội, nhóm, câu lạc bộ nên hình ảnh sử dụng con dấu cho thấy có dấu hiệu giả mạo. Ông sẽ yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra.

Yêu cầu chính đáng

Đối với dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều phối, ông Nguyễn Kim Quy thông tin dự án được thực hiện bởi Nhóm tình nguyện Niềm tin do ông Trung làm Phó Chủ nhiệm. Trung tâm Tình nguyện quốc gia không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối dự án này.

"Vai trò của chúng tôi là tạo ra mạng lưới tình nguyện để các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ thông tin, từ đó thúc đẩy hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở các khu vực. Trung tâm không quản lý hội, nhóm tình nguyện về mặt hành chính nên không kiểm soát về tài chính ở dự án của họ triển khai" - ông Nguyễn Kim Quy nêu rõ.

Theo ông Quy, dự án "Nuôi em" hướng tới mục tiêu nhân văn - quyên góp nguồn lực hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao và triển khai một số hạng mục an sinh xã hội khác.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều phản ánh về sự minh bạch tài chính và việc quản lý, vận hành dự án. Do đó, yêu cầu làm rõ dự án của các nhà hảo tâm là hoàn toàn chính đáng. Ông Quy cho biết sẽ rà soát, kiểm tra thông tin việc ông Hoàng Hoa Trung giới thiệu dự án "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện quốc gia".

Chờ tiếng nói từ cơ quan chức năng

Phóng viên cũng đặt vấn đề trong hệ sinh thái "Nuôi em", có trường hợp kinh phí mà dự án vận động chuyển về số tài khoản của Trung tâm Tình nguyện quốc gia (được dự án đăng tải công khai).

Ông Nguyễn Kim Quy giải thích khi triển khai một số công trình an sinh xã hội nhằm nâng cao cơ sở vật chất cho học sinh tại địa bàn khó khăn, tùy một số công trình cụ thể, có kinh phí của dự án "Nuôi em" chuyển để trung tâm thực hiện. Đối với nguồn kinh phí này, trung tâm đều ký thỏa thuận với dự án "Nuôi em" để chuyển kinh phí. Toàn bộ hồ sơ thực hiện công trình đều đúng quy định pháp luật, mỗi chương trình đều có hồ sơ "đầu vào - đầu ra" rõ ràng.

Trước những vấn đề mà nhà hảo tâm cũng như dư luận xã hội đang quan tâm liên quan dự án "Nuôi em", ông Quy cho biết chờ kết luận của cơ quan chức năng. Với "Nuôi em", ông mong dự án tiếp tục được triển khai và nhận được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm để trẻ em vùng cao được tiếp sức, hỗ trợ.

Rà soát mạng lưới tình nguyện Theo ông Nguyễn Kim Quy, thời gian tới, Trung tâm Tình nguyện quốc gia tăng cường rà soát hoạt động của mạng lưới tình nguyện, siết chặt cơ chế làm việc và giám sát. Mục tiêu của trung tâm là nâng mức công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động tình nguyện. Trung tâm mong nhận thêm phản ánh từ nhà hảo tâm và cơ quan báo chí để ngày càng hoàn thiện hoạt động thiện nguyện. Ông Nguyễn Kim Quy trả lời Báo Người Lao Động. Ảnh: VŨ MINH Bên cạnh đó, Trung tâm Tình nguyện quốc gia mong muốn cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành quy định về hoạt động tình nguyện. "Không chỉ là các hoạt động liên quan thiên tai mà cả những hoạt động theo các chương trình, dự án tình nguyện để tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đủ cơ sở pháp lý trong việc huy động, triển khai, giám sát..." - ông Quy bày tỏ.



