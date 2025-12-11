HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Có dấu hiệu mạo danh Trung tâm Tình nguyện quốc gia

Minh Chiến

(NLĐO)- Người phụ trách dự án "Nuôi em - Nghệ An" đang mất liên lạc, trong khi Trung tâm Tình nguyện quốc gia khẳng định không tham gia giám sát dự án này.

Liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga phụ trách, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 11-12, ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn) không tham gia điều phối, giám sát dự án này.

- Ảnh 1.

Người điều hành dự án "Nuôi em - Nghệ An" đang mất liên lạc.

Ông Quy cũng cho biết, dự án "Nuôi em - Nghệ An" được cá nhân bà Đỗ Thị Nga triển khai dựa trên mô hình "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng. Bà Đỗ Thị Nga đã triển khai dự án, vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho các học sinh ở một địa phương tại tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Kim Quy, số kinh phí do bà Đỗ Thị Nga vận động không chuyển về tài khoản của Trung tâm Tình nguyện quốc gia, nên Trung tâm không có trách nhiệm giám sát, điều phối dự án. Đồng thời, Trung tâm không quản lý việc dự án đã triển khai hỗ trợ được bao nhiêu em học sinh, với tổng số kinh phí đã vận động được đến nay là bao nhiêu.

Theo ông Nguyễn Kim Quy, bà Đỗ Thị Nga là Trưởng ban Thường trực Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung. Ông lý giải, mạng lưới tình nguyện quốc gia được chia làm các khu vực, trong từng khu vực sẽ tập hợp, kết nối các đội, nhóm, câu lạc bộ hoạt động tình nguyện. Trung tâm Tình nguyện quốc gia giữ vai trò kết nối, điều phối mạng lưới tình nguyện đó.

Đối với Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung, thời điểm năm 2022, các hội, nhóm, câu lạc bộ trong mạng lưới thống nhất bầu bà Đỗ Thị Nga làm Trưởng ban Thường trực của mạng lưới. Theo ông Nguyễn Kim Quy, việc này không có quyết định bổ nhiệm chức vụ, mà Trung tâm Tình nguyện quốc gia chỉ có văn bản công nhận kết quả bầu đó của Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Có dấu hiệu mạo danh Trung tâm Tình nguyện quốc gia - Ảnh 1.

Thông tin được phía dự án "Nuôi em - Nghệ An" đăng tải có sử dụng con dấu, thể hiện thông tin về Trung tâm Tình nguyện quốc gia.

Trước một số thông tin phóng viên cung cấp về việc bà Đỗ Thị Nga truyền tải thông tin tới nhà hảo tâm là dự án do Trung tâm Tình nguyện quốc gia giám sát, điều phối, ông Nguyễn Kim Quy cho biết ông chưa tiếp cận đầy đủ các tài liệu này, song nếu bà Đỗ Thị Nga sử dụng thông tin dự án do Trung tâm giám sát, điều phối là hoàn toàn sai.

Trong đó, có một số thư cảm ơn bà Đỗ Thị Nga gửi cho nhà hảo tâm có đóng dấu đỏ thể hiện thông tin Trung tâm Tình nguyện quốc gia, ông Quy khẳng định Trung tâm không quản lý về mặt hành chính với các đội, nhóm, câu lạc bộ, nên việc xuất hiện hình ảnh sử dụng con dấu cho thấy có dấu hiệu giả mạo, mạo danh.

Từ các thông tin được cung cấp, ông Nguyễn Kim Quy cho biết sẽ yêu cầu đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát. Theo ông, thông tin bà Đỗ Thị Nga sử dụng sai gây nhầm lẫn đối với các nhà hảo tâm.

Ông Nguyễn Kim Quy cho biết thêm, việc kết nối với bà Đỗ Thị Nga để triển khai các hoạt động tình nguyện là chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Còn bà Đỗ Thị Nga không phải cán bộ hay công chức, viên chức của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội hay Trung tâm.

Trung tâm Tình nguyện quốc gia cũng đang "mất liên lạc" với bà Đỗ Thị Nga. Theo ông Nguyễn Kim Quy, hiện nay, chờ cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề liên quan đến dự án "Nuôi em - Nghệ An".

Tin liên quan

Dự án "Nuôi em" ở Đắk Lắk: Ông Hoàng Hoa Trung gọi điện thoại đến trường

Dự án "Nuôi em" ở Đắk Lắk: Ông Hoàng Hoa Trung gọi điện thoại đến trường

(NLĐO) – Trong lúc trường học lo lắng khi hàng trăm suất ăn của học sinh trong tháng 9, tháng 10 chưa được thanh toán thì Dự án "Nuôi em" đã chuyển tiền hỗ trợ

Trung tâm Tình nguyện quốc gia lên tiếng về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung

(NLĐO) - Trung tâm Tình nguyện quốc gia ngày 11-12 đã thông tin một số vấn đề liên quan đến dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung.

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ

(NLĐO) - Liên quan đến Dự án “Nuôi em - Nghệ An”, đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo xác minh, làm rõ.

