Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

Minh Chiến

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục có thông tin về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

Ngày 12-12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam) đã phát đi thông cáo liên quan đến các dự án "Nuôi em" (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn).

- Ảnh 1.

Dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung gửi hình ảnh cho nhà hảo tâm, cho thấy dự án "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia"

Theo Hội LHTN Việt Nam, trong thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án "Nuôi em" (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn), do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án mang tên "Nuôi em" tại các địa phương. Một số thông tin cho rằng các dự án này được "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia", đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam).

Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án "Nuôi em" Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện.

"Dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia" trong truyền thông dự án"- thông báo của Hội LHTN Việt Nam nêu rõ.

Hội LHTN Việt Nam cũng làm rõ việc tiếp nhận một số khoản kinh phí liên quan đến các công trình an sinh xã hội. Theo cơ quan này, trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung.

Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án "Nuôi em", mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung có chuyển các khoản kinh phí vào số tài khoản của Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam (còn gọi là Trung tâm Tình nguyện quốc gia). Các nội dung chuyển kinh phí, biên bản xác nhận nhận kinh phí đều được dự án "Nuôi em" đăng tải công khai.

Đối với dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga triển khai, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Theo đó, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung.

"Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm"- Hội LHTN Việt Nam cho hay.

Hội LHTN Việt Nam cho biết nhu cầu hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng là rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các quy định để các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện , các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai các hoạt động tìnhnguyện.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng.

Đồng thời, tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng.

Tin liên quan

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung

[Infographic] - Toàn cảnh lùm xùm dự án "Nuôi em" của Hoàng Hoa Trung

(NLĐO) - Dự án "Nuôi em" vướng lùm xùm, chưa chuyển tiền để lo bữa ăn cho các em học sinh nghèo khiến một số trường rơi vào "thế bí", nợ tiền nhà cung cấp.

Dự án "Nuôi em" lên tiếng: Tiền nhà hảo tâm ủng hộ có gửi tiết kiệm lấy lãi, chưa công bố con số

(NLĐO)- Phía dự án "Nuôi em" cho biết số tiền nhà hảo tâm ủng hộ nếu chưa chuyển cho các trường, sẽ được gửi tiết kiệm, song chưa công bố con số cụ thể.

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Dừng nấu ăn cho các em vì không có kinh phí

(NLĐO) - Theo các thầy cô giáo, dù rất thương các em học sinh nhưng nhà trường phải dừng cung cấp bữa ăn cho các em vì không có kinh phí.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nuôi Em dự án nuôi em nuôi em nghệ an Hoàng Hoa Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo