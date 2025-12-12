Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

Ngày 12-12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam) đã phát đi thông cáo liên quan đến các dự án "Nuôi em" (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn).

Dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung gửi hình ảnh cho nhà hảo tâm, cho thấy dự án "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia"

Theo Hội LHTN Việt Nam, trong thời gian gần đây, dư luận xã hội bày tỏ nhiều ý kiến, thắc mắc liên quan đến tính minh bạch của dự án "Nuôi em" (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh khó khăn), do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập, cũng như một số dự án mang tên "Nuôi em" tại các địa phương. Một số thông tin cho rằng các dự án này được "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia", đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam).

Trung ương Hội LHTN Việt Nam khẳng định Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án "Nuôi em" Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này. Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện.

"Dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm; Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không tham gia tổ chức, giám sát hay điều phối dự án. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia" trong truyền thông dự án"- thông báo của Hội LHTN Việt Nam nêu rõ.

Hội LHTN Việt Nam cũng làm rõ việc tiếp nhận một số khoản kinh phí liên quan đến các công trình an sinh xã hội. Theo cơ quan này, trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung.

Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án "Nuôi em", mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung có chuyển các khoản kinh phí vào số tài khoản của Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam (còn gọi là Trung tâm Tình nguyện quốc gia). Các nội dung chuyển kinh phí, biên bản xác nhận nhận kinh phí đều được dự án "Nuôi em" đăng tải công khai.

Đối với dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga triển khai, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh không liên quan đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Theo đó, dự án "Nuôi em - Nghệ An" do bà Đỗ Thị Nga tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung.

"Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào. Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm"- Hội LHTN Việt Nam cho hay.