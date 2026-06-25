Dự án The Maison của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường "thần tốc" bàn giao sổ hồng

Ngày 25-6, những cư dân đầu tiên của dự án The Maison (phường Thủ Dầu Một) đã phấn khởi khi chủ đầu tư là Công ty CP C-Holdings đã trao sổ hồng cho cư dân chỉ sau 7 tháng bàn giao nhà.

Được biết dự án The Maison có tổng cộng hơn 630 căn, được bàn giao từ tháng 8-2025. Theo đó, vào cuối năm 2025, dự án The Maison đã được bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ tại lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân

Đây cũng là dự án thứ 2 tại Bình Dương (cũ) của C-Holdings được bàn giao sớm cho cư dân. Trước đó là dự án C- Sky View (Thủ Dầu Một) cũng bàn giao sổ hồng chỉ sau 6 tháng bàn giao nhà. Hiện C-Holdings đang gấp rút triển khai dự án The Felix tại phường Thuận An. Dự kiến bàn giao nhà đúng tiến độ vào cuối năm 2027.

Không chỉ giao sổ nhanh, chủ đầu tư C- Holdings đã nâng cấp chất lượng dự án, làm tốt hơn cam kết cho khách hàng, cư dân. Cụ thể: Trong hợp đồng bàn giao nhà là khóa chìa nhưng C- Holdings bàn giao khóa từ vân tay; hồ bơi nước lạnh, được nâng cấp lên nước nóng; cửa chung cư cao 2m C-Holdings xây cao 2,2 m với 3 lớp chống cháy.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ tại lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân

Có lẽ trên thị trường bất động sản tại TPHCM, việc giữ uy tín, làm đúng, vượt cam kết như C-Holdings là khá hiếm.



Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ tại lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân

Chủ tịch HĐQT C- Holdings ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ, công ty luôn cố gắng hết sức đảm bảo cam kết với khách hàng từ việc bàn giao nhà đúng tiến độ đến triển khai cấp sổ hồng.

Ông cũng chúc mừng những cư dân đầu tiên của The Maison nhận giấy chứng nhận sở hữu căn hộ (sổ hồng). "Thay mặt C-Holdings xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Khách Hàng đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng C-Holdings trong suốt thời gian qua và trong tương lai"- ông Cường chia sẻ.