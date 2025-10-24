HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tin mới về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Thùy Linh

(NLĐO) - Đêm qua 23-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 24-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Tin mới về áp thấp nhiệt đới - Ảnh 1.

Đêm 23-10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên tình hình gió mạnh trên biển còn diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo gió mạnh trên biển tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

Miền Trung mưa lớn, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa lớn kéo dài hết tháng 10-2025

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin đêm qua và sáng sớm nay 24-10, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23-10 đến 3 giờ ngày 24-10 cục bộ có nơi trên 60 mm như: trạm Hải An (Quảng Trị) 67,2 mm, trạm Thuận An (TP Huế) 176,8 mm…

Từ sáng sớm 24-10 đến đêm 25-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150 mm/3 giờ).

Ngoài ra, ngày và đêm 24-10, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 26-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay 24-10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó, tại TP Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ; Nhiệt độ cao nhất : 22-24 độ. Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ; Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Nam Quảng Trị đến Tp. Huế) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, ngày trời lạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân và du khách nên chú ý mang theo quần áo ấm, đồ giữ nhiệt để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt về đêm và gần sáng, đồng thời mang theo ô và áo mưa đề phòng mưa dông.

