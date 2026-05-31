Thời sự

Dự báo El Nino trở lại vào tháng 6, nắng nóng sẽ gay gắt hơn

Thùy Linh

(NLĐO) - Hiện tượng El Nino có khả năng rất cao xuất hiện từ khoảng tháng 6-2026, gây nắng nóng, khô hạn và ít mưa.

Miền Bắc và miền Trung vừa trải qua 2 đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm trên 40 độ C ở một số nơi. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của những đợt nắng nóng vừa qua là do tác động trực tiếp của áp thấp nóng phía Tây, gió phơn hoạt động mạnh.

Dự báo El Niño 2026: Nắng nóng gay gắt và khô hạn tăng cao - Ảnh 1.

Dự báo nắng nóng năm nay sẽ gay gắt hơn khi El Nino quay trở lại

Vì vậy, trong thời gian tới, với sự quay trở lại của El Nino có thể làm nền nhiệt cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn và nguy cơ khô hạn rõ hơn.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng El Niño mới chớm hình thành, chưa tác động nhiều đến thời tiết, khí hậu Việt Nam.

Dự báo, hiện tượng El Nino có khả năng rất cao xuất hiện từ khoảng tháng 6-2026 và duy trì liên tục đến hết năm, thậm chí kéo dài sang đầu năm 2027. 

Đáng chú ý, có khoảng 20 - 25% khả năng El Nino đạt cường độ mạnh đến rất mạnh.

Dưới tác động của El Nino, thiên tai năm nay chủ yếu nghiêng về nắng nóng, khô hạn và ít mưa.

Cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ được dự báo rơi vào tháng 6, trong khi Trung Bộ tập trung vào tháng 7 và tháng 8.

Trong các tháng mùa hè tới, khi El Nino mạnh hơn và tác động rõ rệt hơn, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc được nhận định sẽ cao hơn trung bình phổ biến từ 0,5 - 1,5 độ C. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025.

Mưa ít, lũ nhỏ không đồng nghĩa với ít rủi ro. Khi nguồn nước bổ sung cho sông, hồ và hệ thống thủy lợi suy giảm, nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn sẽ tăng lên vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam.

Vì vậy, người dân cần chủ động phòng tránh rủi ro do nắng nóng kéo dài. Các địa phương sớm tính toán phương án bảo đảm nước sinh hoạt, nước sản xuất và chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn trong giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027.

Thời tiết hôm nay 29-5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương

(NLĐO) - Dự báo hôm nay 29-5, mưa rào và dông rải rác có thể xảy ra ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí mát tràn về "giải nhiệt" cho miền Bắc, kết thúc nắng nóng đặc biệt gay gắt

(NLĐO) - Dự báo ngày mai 28-5, một khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, giúp giảm nền nhiệt và thu hẹp khu vực nắng nóng ở miền Bắc.

