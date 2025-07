Dự báo mới nhất của ADB về tăng trưởng kinh tế

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương trong năm nay và năm tới. Việc hạ dự báo này chủ yếu do dự kiến xuất khẩu giảm trong bối cảnh Mỹ tăng thuế nhập khẩu và môi trường thương mại toàn cầu thiếu ổn định, cùng với nhu cầu trong nước suy yếu.

ADB dự báo các nền kinh tế trong khu vực sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2025, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 4. Dự báo cho năm 2026 cũng được điều chỉnh giảm từ 4,7% xuống 4,6%, theo ấn phẩm Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) tháng 7 năm 2025 công bố hôm nay 23-7.

Triển vọng cho châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển có thể tiếp tục bị ảnh hưởng từ việc leo thang căng thẳng thương mại và thuế quan của Mỹ. Các rủi ro khác bao gồm xung đột và căng thẳng địa chính trị có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và đẩy giá năng lượng tăng cao, cùng với sự suy yếu nặng nề hơn dự kiến của thị trường bất động sản tại Trung Quốc.

Ông Albert Park, Chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, nhận định: "Châu Á và Thái Bình Dương đã chống chịu được với môi trường bên ngoài ngày càng thách thức trong năm nay. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế đang suy yếu trước các rủi ro ngày càng gia tăng và sự bất định toàn cầu. Các nền kinh tế trong khu vực cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế và thúc đẩy mở cửa thương mại cùng hội nhập khu vực để hỗ trợ đầu tư, việc làm và tăng trưởng."

Dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc – nền kinh tế lớn nhất khu vực – được giữ nguyên ở mức 4,7% trong năm nay và 4,3% trong năm tới. Các chính sách kích thích tiêu dùng và hoạt động công nghiệp dự kiến sẽ bù đắp phần nào tác động từ thị trường bất động sản suy yếu và xuất khẩu giảm. Ấn Độ – nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực – được dự báo tăng trưởng 6,5% trong năm 2025 và 6,7% trong năm 2026, giảm lần lượt 0,2 và 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng hồi 4, do tình trạng bất ổn về thương mại và mức thuế nhập khẩu cao hơn từ Mỹ tác động tới xuất khẩu và đầu tư.

Các nền kinh tế ở Đông Nam Á được dự báo sẽ chịu tác động mạnh nhất từ điều kiện thương mại xấu đi và tình trạng bất định. ADB hiện dự báo tăng trưởng của tiểu vùng này đạt 4,2% trong năm 2025 và 4,3% trong năm 2026, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm mỗi năm so với dự báo hồi tháng 4.

Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng vẫn sẽ vững vàng trong năm 2025 và 2026, mặc dù tăng trưởng có thể chững lại trong ngắn hạn do áp lực từ thuế quan. Tăng trưởng xuất - nhập khẩu mạnh mẽ cùng với sự gia tăng mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy nền kinh tế trong nửa đầu năm 2025. Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoại tăng 32,6%, trong khi giải ngân tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam. Giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, đạt 31,7% kế hoạch năm và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh xuất khẩu để ứng phó với bất ổn thuế quan đã thúc đẩy tăng trưởng thương mại, nhưng điều này khó có thể duy trì trong nửa cuối năm.

Thỏa thuận thương mại với Mỹ, được công bố vào đầu tháng 7-2025, áp mức thuế nhập khẩu cao hơn đáng kể đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, dự kiến sẽ làm giảm nhu cầu xuất khẩu trong phần còn lại của năm 2025 và sang năm 2026. Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) cho thấy sản xuất công nghiệp đã chậm lại từ cuối năm 2024. Bất chấp những rủi ro gia tăng từ sự bất ổn về thuế quan, các cải cách trong nước, nếu được thực hiện hiệu quả và nhanh chóng, có thể giảm thiểu những rủi ro này bằng các yếu tố trong nước được củng cố. Tăng trưởng GDP của Việt Nam dự kiến đã được điều chỉnh giảm xuống còn 6,3% vào năm 2025 và 6,0% vào năm 2026. Lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,9% vào năm 2025 và 3,8% vào năm 2026.

Trước đó, vào tháng 4-2025, ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam ở mức 6,6% trong năm 2025 và 6,5% trong năm 2026; lạm phát cho cả năm nay sẽ có thể tăng lên mức 4%.

Khu vực đi ngược lại xu hướng giảm tăng trưởng

Đi ngược lại xu hướng giảm là các nền kinh tế ở Kavkaz và Trung Á. Dự báo tăng trưởng của tiểu vùng này được nâng lên 0,1 điểm phần trăm cho cả năm nay và năm sau, lần lượt ở mức 5,5% và 5,1%, chủ yếu nhờ kỳ vọng tăng sản lượng dầu mỏ.

Lạm phát tại châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển được dự báo sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhờ giá dầu giảm và sản lượng nông nghiệp cao giúp giảm áp lực giá lương thực. ADB dự báo lạm phát khu vực này ở mức 2,0% trong năm 2025 và 2,1% trong năm 2026, thấp hơn so với mức dự báo lần lượt là 2,3% và 2,2% trong tháng 4.