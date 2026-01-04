HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dự báo mới nhất về giá USD tại Việt Nam năm 2026

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Đồng USD tiếp tục suy yếu sẽ góp phần giảm sức ép lên tỉ giá tạị Việt Nam.

Tỉ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.121 đồng/USD.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 26.077 đồng/USD mua vào, 26.377 đồng/USD bán ra, tiếp tục hướng hạ nhiệt so với cuối năm 2025.

Trong dự báo mới nhất về kinh tế vĩ mô quý I/2026, Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định trong giai đoạn cuối năm 2025, các yếu tố bất định liên quan đến thuế quan, tăng trưởng GDP cao hơn kỳ vọng đã góp phần hạn chế đà yếu đi của VND. Trong năm 2025, tỉ giá USD/VND tăng khoảng 3,5%, tương đương với các năm trước. 

Biến động tỉ giá được kiểm soát, nhờ việc Ngân hàng Nhà nước duy trì lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm và thực hiện can thiệp ngoại hối nhằm giảm thiểu các biến động mạnh trên thị trường. Trong năm 2026, các chuyên gia của UOB dự báo tỉ giá USD/VND lần lượt ở mức 26.300 đồng trong quý đầu năm và mức 25.900 đồng trong quý IV/2026.

VND sẽ giảm sức ép trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Thực tế, chỉ số đồng USD (DXY Index) đã duy trì mức thấp từ tháng 10-2025 tới nay quanh mốc 98 điểm. Dù lạm phát ở Mỹ vẫn dai dẳng, nhưng đà suy yếu của đồng USD là khó tránh khi lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn đang tiếp tục.

Năm 2025, FED đã có 3 lần cắt giảm lãi suất và dự kiến năm nay, cơ quan này sẽ tiếp tục có thêm những lần cắt giảm lãi suất - dẫn đến xu hướng USD suy yếu kéo dài.

Dự báo giá USD năm 2026 tại Việt Nam và những yếu tố tác động Chính - Ảnh 2.

Giá USD tại Việt Nam dự báo sẽ bớt áp lực hơn trong năm nay

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng rủi ro tỉ giá tại Việt Nam vẫn còn hiện hữu nhưng sẽ giảm bớt so với năm 2025. Rủi ro tỉ giá có thể giảm bớt từ nửa sau năm 2026 nhờ dòng vốn ngoại từ việc nâng hạng thị trường kỳ vọng vào tháng 9-2026; dòng tiền trú ẩn vào vàng tăng chậm lại; tăng dư thương mại và giải ngân FDI duy trì ổn định. 

Đồng thời, FED được kỳ vọng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất ít nhất 1-2 lần trong năm 2026 và Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ can thiệp thị trường khi cần thiết như trong năm 2025 để tránh các biến động bất thường.

"Dự báo VND sẽ mất giá khoảng 2,4% trong năm nay, thấp hơn so với mức 3,5% trong năm 2025" – ông Thế Minh nói.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần 4-2025 do Báo Người Lao Động vừa tổ chức, TS Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn Chính sách của Thủ tướng, phân tích tỉ giá USD/VND giảm khoảng 3,5% trong năm 2025 do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, nhập siêu dịch vụ nên cán cân thương mại giảm so với năm ngoái.

Ngân hàng Nhà nước chủ trương duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, dẫn đến lãi suất liên ngân hàng tăng cao. Có điều, dự báo năm nay, tỉ giá USD/VND sẽ dễ thở hơn khi đồng USD suy yếu với lộ trình FED giảm tiếp lãi suất.

Dự báo giá USD năm 2026 tại Việt Nam và những yếu tố tác động Chính - Ảnh 3.


