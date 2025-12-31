HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục trên 70 tỉ USD

Lê Thúy

(NLĐO) - Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 70 tỉ USD, vượt mục tiêu 65 tỉ USD Chính phủ giao.

Ngày 31-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Xuất khẩu nông sản lập kỷ lục trên 70 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, ngành Nông nghiệp và Môi trường thực hiện kế hoạch năm 2025 trong bối cảnh chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Mỹ,…; toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tình hình thời tiết bất lợi, "bão chồng bão, lũ chồng lũ".

Tuy nhiên, với phương châm "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá", sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ đã được điều chỉnh và tinh gọn: giảm 25/55 đầu mối (giảm 45,45%), giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (giảm 24,36%); giảm 63/301 đầu mối cấp phòng trực thuộc các đơn vị (giảm 20,9%).

Ngày 23-8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1811 tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; theo đó, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Bộ đã giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 37,5%).

Xuất khẩu nông sản lập kỷ lục trên 70 tỉ USD - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Năm 2025, ngành đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Chính phủ giao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng toàn ngành khá cao, ước đạt 3,7-3,92%.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 70,09 tỉ USD

Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, bảo đảm an ninh lương thực, thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 70,09 tỉ USD, trong đó các mặt hàng nông sản đạt 37,25 tỉ USD; lâm sản đạt 18,5 tỉ USD; thủy sản đạt 11,32 tỉ USD... Xuất siêu 20,7 tỉ USD.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ ô nhiễm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác dự báo, nắm tình hình, phản ứng chính sách đối với một số vấn đề phát sinh, cấp bách còn bị động; ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả; khả năng ứng phó, giảm thiểu tác hại của thiên tai và biến đổi khí hậu chưa đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: Năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội.

xuất khẩu nông sản nông sản bộ Nông nghiệp năm 2025 kỷ lục xuất khẩu
